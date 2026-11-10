Скромная на вид, стоит как авто. Мэр Черкасс засветил интересную куртку с мехом бобра (фото)

Верхняя одежда городского головы внешне похожа на модель Cortigiani с воротником из меха бобра

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На открытие теплого корпуса для собак мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пришел в сдержанной темно-синей куртке. За лаконичным видом скрывается ценник около 155 тысяч гривен.

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Одежду городского головы обсуждают в Threads. "Телеграф" выяснил, на какую модель похожа куртка Бондаренко и чем она отличается.

На открытие Бондаренко выбрал короткую темно-синюю куртку Источник: Открытые источники

В каталоге Park Avenue есть мужская темно-синяя куртка Cortigiani с воротником из меха бобра. На странице товара указана точная цена – 154 355 гривен.

Похожая модель в каталоге Park Avenue стоит 154 355 гривен Источник: Открытые источники

Куртку в каталоге и одежду мэра визуально сближают цвет, короткий крой, темный отложной воротник и центральная металлическая молния. На кадре с открытия также заметен характерный трикотажный низ.

На каталожных фото модель имеет широкие эластичные манжеты и пояс в рубчик. По бокам – прорезные карманы на молниях, а центральная застежка оснащена двумя бегунками.

У модели Cortigiani – трикотажные манжеты и пояс в рубчик Источник: Открытые источники

Главная особенность модели – объемный меховой воротник, который контрастирует с темно-синей тканью. Его можно отстегнуть: воротник дополнительно защищает от холода и меняет вид куртки.

Меховой воротник контрастирует с основной тканью куртки

За 154 тысячи гривен, указанные на ценнике этой куртки в магазине, можно приобрести неплохой автомобиль.

За цену куртки можно приобрести подержанный автомобиль вроде Mazda 6 Источник: Открытые источники

За сумму, указанную за куртку, можно приобрести неплохой автомобиль Источник: Открытые источники

За цену куртки можно приобрести подержанный Chevrolet Aveo Источник: Открытые источники

Как сообщал "Телеграф", в декларации городского головы Черкасс указаны ВАЗ 210990-20 2007 года выпуска и VOLKSWAGEN AMAROK, приобретенный за 700 000 грн. У мэра также есть прицеп и мотоцикл. Подробнее читайте в материале о перечне транспортных активов Анатолия Бондаренко.