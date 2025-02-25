По цене нового смартфона в Украине продают кафель с аквариумными рыбками времен СССР

Советскую керамику продают по цене современного гаджета

Редкий кафель с изображением аквариумных рыбок можно приобрести на онлайн-аукционе по цене современного смартфона. Керамическая плитка была сделана на Харьковском плиточном заводе еще в 1989 году.

Продавец уверяет, что изделие никогда не использовалось и сохранилось в идеальном состоянии. Соответствующий лот размещен на аукционном портале violity.com.

Стартовая цена лота составляет 6950 гривен, а опция "купить сейчас" доступна за 6999 гривен. Аукцион продлится до 1 марта 2025 года. Керамическая плитка имеет стандартный размер 150 на 150 миллиметров при толщине 5,5 миллиметров.

На передней части изделия изображены яркие аквариумные рыбки, выполненные в технике эмали. На оборотной стороне заметны характерные остатки синей эмали, что подтверждает подлинность образца.

Продавец находится в Белгород-Днестровском Одесской области и предлагает доставку как по Украине, так и за границу через Новую почту или Укрпочту. Лот отправляется только после полной предоплаты на карту ПриватБанка и будет застрахован при отправке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что легендарных "рыбок" из СССР продают за немалые деньги. Этот сервиз продавался в течение 30 лет в СССР.