Заморозки и снег накроют Украину. Где и когда погода испортится больше всего

Весеннее тепло задержится ненадолго

Несмотря на летнее тепло, которое синоптики прогнозируют на вторую декаду апреля, в конце месяца в Украину вернутся заморозки. Более того, в некоторых регионах обещают снег.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. Отмечается, что уже с понедельника, 28 апреля, Украину ожидает понижение температуры воздуха и мороз.

По прогнозу синоптиков, в течение суток южные, восточные и центральные области ожидают осадки. В этих регионах утром и почти до вечера возможен снег, обещают до 10 мм. Но из-за отсутствия мороза снег сразу будет таять, что будет усложнять движение транспорта по проезжей части.

В понедельник, 28 апреля, на западе страны днем термометр покажет до +6 градусов, кроме горных регионов, где ожидается 0 градусов. На севере и востоке температура будет колебаться в пределах +5…+8 градусов. А вот в центре страны ожидается 0 градусов. На юге будет немного теплее – до +12 градусов.

Погода в Украине 28 апреля

Где будет снег 28 апреля

Снег синоптики прогнозируют на западе и в центре страны. Однако эпицентр снегопада придётся на Днепропетровскую, Кировоградскую и частично Запорожскую, Николаевскую области. На востоке страны синоптики обещают сильные ливни, но без снега. Порывы ветра в течение 28 апреля будут достигать 20 м/с.

Погода в Украине 28 апреля

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