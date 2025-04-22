Энергетики — под запретом: нардепы планируют штрафовать подростков за употребление популярных напитков

До 16 лет за детей будут отвечать их родители

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект №13025-1, предусматривающий административную ответственность за употребление энергетиков подростками. Инициатива направлена на защиту здоровья молодежи и устранение пробелов в действующем законодательстве.

Как сообщает "Телеграф", об этом говорится на сайте ВРУ. Инициаторами проекта выступили народные депутаты от фракции "Слуга народа" Елена Винтоняк и Мария Мезенцева-Федоренко.

Скриншот законопроекта

Согласно документу, новое решение правительства четко должно определить, кто и как будет отвечать за потребление энергетиков подростками.

Если энергетики пьет ребенок в возрасте от 14 до 16 лет или подстрекает к этому других, то за это будут отвечать его родители или опекуны. Им могут выписать штраф от 255 до 425 гривен или назначить общественные работы от 20 до 40 часов. Если это нарушение повторится в течение года, наказание будет более жестким — до 680 гривен штрафа или до 60 часов общественных работ.

Скриншот законопроекта

Как отмечено в пояснительной записке, главной причиной решения является несовершенство действующего законодательства по регулированию обращения и потребления энергетических напитков среди несовершеннолетних. Это позволит снизить риски для здоровья молодого поколения и будет способствовать созданию более безопасной среды в Украине.

Скриншот пояснительной записки

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13072, который предлагает внести изменения в законодательство по использованию языка в образовательном процессе. Планируется полностью запретить использование русского языка в школах, в том числе на переменах.