Для водителей придумали новый штраф: за что придется заплатить 34 тысячи гривен

Водители с "прямотоками" могут заплатить немалые деньги, если нардепы поддержат идею

Громкие моторы могут остаться в прошлом. В Украине предлагают штрафовать водителей за превышение уровня шума транспортным средством. Штрафы немалые – за первое нарушение 17 тысяч гривен, за второе – 34 тысячи гривен и потеря прав на управление авто до полугода. Первый штраф предлагают дать возможность налагать полиции, второй через суд.

Пока это предложение — законопроект. Его более года назад, в феврале 2024 года, включили в повестку дня, поэтому рассмотрение может начаться никогда. В пояснительной записке говорится, что борьба с "тюнингом" авто и мотоциклов особенно актуальна во время военного положения и в целом такой шум вызывает недовольство общества.

Законопроект о штрафах за шумные авто

"Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов (Шахедов), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей ", — говорится в тексте. Среди инициаторов законопроекта — нардепы от партий "Слуга народа" (преимущественно), "Батькивщина", депутатская группа "ДОВИРА".

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом законопроекте, направленном в пользу подростков. Предлагается ввести штрафы за употребление энергетиков. Если ребенку нет 16 лет – ответственность на родителях.