Favbet Foundation запустил инициативу "Клуб Супергероев" — комплексную программу для детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Она охватывает бесплатные спортивные занятия, образовательную поддержку и цифровое обучение. Инициатором проекта выступил Матюха Андрей Валерьевич, который является президентом фонда.

Спорт для детей переселенцев и военнослужащих в рамках инициативы Favbet Foundation и Андрея Матюхи

Программа "Клуб Супергероев" предусматривает физическую активность как одно из ключевых направлений. Дети в возрасте от 8 до 13 лет посещают тренировки по различным видам спорта, которые финансируются фондом.

Доступные секции:

футбол и баскетбол;

боевые искусства;

бокс и вольная борьба;

боевое самбо.

Занятия проходят в спортивных залах Киева, включая "Спорт для всех" и SpartaBox. Тренировки проводят опытные специалисты. Занятия бесплатны для семей военнослужащих и ВПЛ.

Образовательная помощь от Favbet Foundation под руководством Матюхи Андрея Валерьевича

Второе направление программы — образовательное. Перед началом учебного года Favbet Foundation передал более 5500 наборов школьных принадлежностей детям из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц.

В состав комплектов вошли:

тетради, ручки, карандаши;

наборы для творчества;

другие базовые школьные принадлежности.

Наборы получили ученики начальных классов по всей территории Украины.

ИТ-курсы для детей в рамках инициативы Андрея Матюхи и Favbet Foundation

Проект "IT Kids", реализуемый в партнёрстве с Code Club Ukraine, позволяет детям бесплатно осваивать цифровые навыки. Обучение проводится по двум направлениям: Python и Scratch.

Особенности программ:

Python: более 300 учеников, из них 156 — дети военнослужащих и ВПЛ;

Scratch: более 600 участников в 63 группах по всей стране.

Программа Scratch имеет три уровня сложности — новичок, базовый и продвинутый. Занятия проходят один раз в неделю по 40 минут.

География охвата включает ряд городов, где работают онлайн- и офлайн-группы программы. Среди них — Днепр, Львов, Одесса, Ивано-Франковск, Полтава, Черкассы, Кривой Рог, Кропивницкий, а также населённые пункты Донецкой области. В целом обучение проходит в более чем 60 группах по всей Украине.

Как присоединиться к программе "Клуб Супергероев"

Программа "Клуб Супергероев", реализуемая Матюхой Андреем Валерьевичем и Favbet Foundation, открыта для новых участников в рамках доступных ресурсов. Запись осуществляется в открытом формате, без конкурсного отбора. Однако из-за высокого интереса к инициативе свободные места в учебных и спортивных группах быстро заполняются.

Преимущество при зачислении получают дети из следующих категорий:

семьи военнослужащих ВСУ;

семьи внутренне перемещённых лиц;

дети из социально уязвимых групп.

Запись на участие в программах организуется перед началом новых курсов или наборов в секции. Форматы занятий могут отличаться — часть секций проходит офлайн в крупных городах, другие — в дистанционном формате. Подробная информация о наборах публикуется на официальной странице Favbet Foundation .

Чтобы зарегистрировать ребёнка на участие в проекте, необходимо:

следить за объявлениями, которые публикует Favbet Foundation ;

; заполнить соответствующую регистрационную форму по предоставленной ссылке;

уточнить необходимый формат занятий и возраст ребёнка.

Участие в программах, реализуемых Favbet Foundation, является бесплатным для всех категорий участников. Фонд поддерживает компанию организацией спортивных тренировок и обеспечение участников необходимыми материалами.

Как Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи реализует долгосрочную поддержку детей

Андрей Матюха, президент Favbet Foundation, координирует проектную деятельность фонда. Она охватывает образовательные, спортивные и гуманитарные направления с акцентом на поддержку детей, пострадавших от войны. Все инициативы ориентированы на долгосрочный эффект и реализуются в нескольких регионах Украины.