Образование, спорт и ИТ для детей военнослужащих: как Favbet Foundation Матюхи Андрея Валерьевича реализует "Клуб Супергероев"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Favbet Foundation запустил инициативу "Клуб Супергероев" — комплексную программу для детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц. Она охватывает бесплатные спортивные занятия, образовательную поддержку и цифровое обучение. Инициатором проекта выступил Матюха Андрей Валерьевич, который является президентом фонда.
Спорт для детей переселенцев и военнослужащих в рамках инициативы Favbet Foundation и Андрея Матюхи
Программа "Клуб Супергероев" предусматривает физическую активность как одно из ключевых направлений. Дети в возрасте от 8 до 13 лет посещают тренировки по различным видам спорта, которые финансируются фондом.
Доступные секции:
- футбол и баскетбол;
- боевые искусства;
- бокс и вольная борьба;
- боевое самбо.
Занятия проходят в спортивных залах Киева, включая "Спорт для всех" и SpartaBox. Тренировки проводят опытные специалисты. Занятия бесплатны для семей военнослужащих и ВПЛ.
Образовательная помощь от Favbet Foundation под руководством Матюхи Андрея Валерьевича
Второе направление программы — образовательное. Перед началом учебного года Favbet Foundation передал более 5500 наборов школьных принадлежностей детям из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц.
В состав комплектов вошли:
- тетради, ручки, карандаши;
- наборы для творчества;
- другие базовые школьные принадлежности.
Наборы получили ученики начальных классов по всей территории Украины.
ИТ-курсы для детей в рамках инициативы Андрея Матюхи и Favbet Foundation
Проект "IT Kids", реализуемый в партнёрстве с Code Club Ukraine, позволяет детям бесплатно осваивать цифровые навыки. Обучение проводится по двум направлениям: Python и Scratch.
Особенности программ:
- Python: более 300 учеников, из них 156 — дети военнослужащих и ВПЛ;
- Scratch: более 600 участников в 63 группах по всей стране.
Программа Scratch имеет три уровня сложности — новичок, базовый и продвинутый. Занятия проходят один раз в неделю по 40 минут.
География охвата включает ряд городов, где работают онлайн- и офлайн-группы программы. Среди них — Днепр, Львов, Одесса, Ивано-Франковск, Полтава, Черкассы, Кривой Рог, Кропивницкий, а также населённые пункты Донецкой области. В целом обучение проходит в более чем 60 группах по всей Украине.
Как присоединиться к программе "Клуб Супергероев"
Программа "Клуб Супергероев", реализуемая Матюхой Андреем Валерьевичем и Favbet Foundation, открыта для новых участников в рамках доступных ресурсов. Запись осуществляется в открытом формате, без конкурсного отбора. Однако из-за высокого интереса к инициативе свободные места в учебных и спортивных группах быстро заполняются.
Преимущество при зачислении получают дети из следующих категорий:
- семьи военнослужащих ВСУ;
- семьи внутренне перемещённых лиц;
- дети из социально уязвимых групп.
Запись на участие в программах организуется перед началом новых курсов или наборов в секции. Форматы занятий могут отличаться — часть секций проходит офлайн в крупных городах, другие — в дистанционном формате. Подробная информация о наборах публикуется на официальной странице Favbet Foundation.
Чтобы зарегистрировать ребёнка на участие в проекте, необходимо:
- следить за объявлениями, которые публикует Favbet Foundation;
- заполнить соответствующую регистрационную форму по предоставленной ссылке;
- уточнить необходимый формат занятий и возраст ребёнка.
Участие в программах, реализуемых Favbet Foundation, является бесплатным для всех категорий участников. Фонд поддерживает компанию организацией спортивных тренировок и обеспечение участников необходимыми материалами.
Как Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи реализует долгосрочную поддержку детей
Андрей Матюха, президент Favbet Foundation, координирует проектную деятельность фонда. Она охватывает образовательные, спортивные и гуманитарные направления с акцентом на поддержку детей, пострадавших от войны. Все инициативы ориентированы на долгосрочный эффект и реализуются в нескольких регионах Украины.