Favbet Foundation запустив ініціативу для дітей із родин військовослужбовців і ВПО — "Клуб Супергероїв". Вона охоплює безоплатні спортивні заняття, освітню підтримку та цифрове навчання. Ініціатором проєкту виступив Матюха Андрій Валерійович, який є президентом фонду.

Спорт для дітей переселенців і військових у межах ініціативи Favbet Foundation Андрія Матюхи

Програма "Клуб Супергероїв" передбачає фізичну активність як один із ключових напрямів. Діти віком 8–13 років відвідують тренування з різних видів спорту, які фінансуються фондом.

Доступні секції:

футбол і баскетбол;

бойові мистецтва;

бокс і вільна боротьба;

бойове самбо.

Заняття проходять у спортивних залах Києва, включаючи "Спорт для всіх" і SpartaBox. Тренування проводять досвідчені фахівці. Заняття безкоштовні для родин військових та ВПО.

Освітня допомога від Favbet Foundation під керівництвом Матюхи Андрія Валерійовича

Другий напрям програми — освітній. Перед початком навчального року Favbet Foundation передав понад 5500 наборів шкільного приладдя дітям з родин військових та внутрішньо переміщених осіб.

До комплектів увійшли:

зошити, ручки, олівці;

набори для творчості;

інше базове приладдя для навчання.

Набори отримали учні початкових класів по всій території України.

ІТ-курси для дітей у рамках ініціативи Андрія Матюхи та Favbet Foundation

Проєкт "IT Kids", що реалізується у партнерстві з Code Club Ukraine, дає змогу дітям безоплатно здобувати цифрові навички. Навчання проводиться за двома напрямами: Python і Scratch.

Особливості програм:

Python: більше 300 учнів, з них 156 — діти військових і ВПО; Scratch: понад 600 учасників у 63 групах по всій країні.

Програма Scratch має три рівні складності — новачок, базовий, просунутий. Заняття тривають 40 хвилин раз на тиждень.

Географія охоплення включає низку міст, де діють онлайн- та офлайн-групи програми. Серед них — Дніпро, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Полтава, Черкаси, Кривий Ріг, Кропивницький, а також населені пункти Донецької області. Загалом навчання проходить у понад 60 групах по всій Україні.

Як приєднатися до програми "Клуб Супергероїв"

"Клуб Супергероїв", який запустив Favbet Foundation Матюхи Андрія Валерійовича, відкритий для нових учасників. Запис здійснюється у відкритому форматі, без конкурсного відбору. Утім, через високий інтерес до ініціативи, вільні місця в навчальних і спортивних групах закриваються швидко.

Перевагу при зарахуванні отримують діти з таких категорій:

сім’ї військовослужбовців ЗСУ;

родини внутрішньо переміщених осіб;

діти з соціально вразливих груп.

Запис на участь у програмах організовується перед стартом нових курсів або наборів до секцій. Формати занять можуть відрізнятись — частина секцій проходить офлайн у великих містах, інші — у дистанційному форматі. Детальна інформація про набори публікується на офіційній сторінці Favbet Foundation .

Щоб зареєструвати дитину на участь у проєкті, потрібно:

Слідкувати за оголошеннями, які публікує Favbet Foundation. Заповнити відповідну реєстраційну форму за наданим посиланням. Уточнити необхідний формат занять і вік дитини.

Участь у програмах, які реалізує Favbet Foundation, є безкоштовною для всіх категорій учасників. Фонд підтримує організацією спортивних тренувань і забезпечення учасників необхідними матеріалами.

Як Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи реалізує довгострокову підтримку дітей

Андрій Матюха, як президент Favbet Foundation, координує проєктну діяльність фонду. Вона охоплює освітні, спортивні й гуманітарні напрями з фокусом на підтримку дітей, що зазнали впливу війни. Усі ініціативи орієнтовані на довгостроковий ефект і впроваджуються в кількох регіонах України.