Как распознать иранские финики и фисташки: полезные советы потребителям
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Контрабандной продукции в Украине хватает, потому следует знать, как ее отличить
В условиях неконтролируемого государством рынка сухофруктов и орехов украинским потребителям довольно трудно различать продукцию разного происхождения, особенно когда речь идет о контрабандных иранских финиках и фисташках. В этой статье мы рассмотрим, как отличить иранские продукты даже в условиях тотального подлога и объясним нюансы их импорта в Украину.
Основные признаки иранских фиников
Внешний вид
- Цвет: Иранские финики сорта Мазафати имеют насыщенный темно-коричневый цвет с блеском.
- Размер: Обычно большие, овальной формы, с однородным размером по всей партии.
- Кожица: Гладкая, без морщин и повреждений.
Текстура и вкус
- Мякоть: Мягкая, сочная, но не слишком липкая
- Консистенция: однородная, без волокнистости.
- Вкус: Насыщенный карамельный без горечи.
Как отличить от других
- Иранские финики, в отличие от тунисских или алжирских, имеют более мягкую текстуру.
- Египетские финики часто более мелкие и сухие.
- Иракские финики обычно светлее по цвету.
Иранские фисташки: признаки подлинности
Внешний вид
- Скорлупа: Имеет характерный цвет от кремового до светло-бежевого.
- Раскрытие: Широко раскрыты (больше, чем у американских аналогов).
- Форма: Немного продолговатая, с острым кончиком.
Ядро и вкус
- Цвет ядра: Насыщенный зеленый, более яркий, чем у фисташек из других стран.
- Размер ядра: Больше по сравнению с размером скорлупы.
- Вкус: Более насыщенный, сладковатый, с легкой горечью.
Отличия от фисташек другого происхождения
- Американские фисташки обычно имеют меньшее раскрытие и красноватый оттенок скорлупы.
- Турецкие фисташки более мелкие и имеют менее насыщенный вкус.
- Сирийские фисташки часто более темные по цвету ядра.
Проблематика импорта продукции из Ирана
Ситуация с появлением в Украине иранской продукции остается сложной. Из-за международных и украинских санкций и ограничений возник ряд поставщиков, которые, несмотря на агрессивную политику Ирана, продолжают цинично наполнять украинский рынок контрабандной продукцией.
Маркировка происхождения
Фальсификация происхождения: В условиях санкций импортеры перемаркируют продукцию, указывая другие страны (чаще всего ОАЭ, Турцию или Азербайджан) как страну происхождения.
Отсутствие информации: Зачастую на прилавках можно встретить продукцию без четкой маркировки страны происхождения.
Советы потребителям
- Покупайте финики и фисташки у проверенных продавцов с хорошей репутацией.
- Изучите вышеприведенные признаки, чтобы самостоятельно определять качество.
- Спрашивайте у продавца сертификаты качества и документы происхождения.