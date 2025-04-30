Как распознать иранские финики и фисташки: полезные советы потребителям

Контрабандной продукции в Украине хватает, потому следует знать, как ее отличить

В условиях неконтролируемого государством рынка сухофруктов и орехов украинским потребителям довольно трудно различать продукцию разного происхождения, особенно когда речь идет о контрабандных иранских финиках и фисташках. В этой статье мы рассмотрим, как отличить иранские продукты даже в условиях тотального подлога и объясним нюансы их импорта в Украину.

Основные признаки иранских фиников

Внешний вид

Цвет: Иранские финики сорта Мазафати имеют насыщенный темно-коричневый цвет с блеском.

Иранские финики сорта Мазафати имеют насыщенный темно-коричневый цвет с блеском. Размер: Обычно большие, овальной формы, с однородным размером по всей партии.

Обычно большие, овальной формы, с однородным размером по всей партии. Кожица: Гладкая, без морщин и повреждений.

Текстура и вкус

Мякоть: Мягкая, сочная, но не слишком липкая

Мягкая, сочная, но не слишком липкая Консистенция: однородная, без волокнистости.

однородная, без волокнистости. Вкус: Насыщенный карамельный без горечи.

Как отличить от других

Иранские финики , в отличие от тунисских или алжирских, имеют более мягкую текстуру.

, в отличие от тунисских или алжирских, имеют более мягкую текстуру. Египетские финики часто более мелкие и сухие.

часто более мелкие и сухие. Иракские финики обычно светлее по цвету.

Иранские фисташки: признаки подлинности

Внешний вид

Скорлупа: Имеет характерный цвет от кремового до светло-бежевого.

Имеет характерный цвет от кремового до светло-бежевого. Раскрытие: Широко раскрыты (больше, чем у американских аналогов).

Широко раскрыты (больше, чем у американских аналогов). Форма: Немного продолговатая, с острым кончиком.

Ядро и вкус

Цвет ядра: Насыщенный зеленый, более яркий, чем у фисташек из других стран.

Насыщенный зеленый, более яркий, чем у фисташек из других стран. Размер ядра: Больше по сравнению с размером скорлупы.

Больше по сравнению с размером скорлупы. Вкус: Более насыщенный, сладковатый, с легкой горечью.

Отличия от фисташек другого происхождения

Американские фисташки обычно имеют меньшее раскрытие и красноватый оттенок скорлупы.

обычно имеют меньшее раскрытие и красноватый оттенок скорлупы. Турецкие фисташки более мелкие и имеют менее насыщенный вкус.

более мелкие и имеют менее насыщенный вкус. Сирийские фисташки часто более темные по цвету ядра.

Проблематика импорта продукции из Ирана

Ситуация с появлением в Украине иранской продукции остается сложной. Из-за международных и украинских санкций и ограничений возник ряд поставщиков, которые, несмотря на агрессивную политику Ирана, продолжают цинично наполнять украинский рынок контрабандной продукцией.

Маркировка происхождения

Фальсификация происхождения: В условиях санкций импортеры перемаркируют продукцию, указывая другие страны (чаще всего ОАЭ, Турцию или Азербайджан) как страну происхождения.

Отсутствие информации: Зачастую на прилавках можно встретить продукцию без четкой маркировки страны происхождения.

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