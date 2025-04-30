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Как распознать иранские финики и фисташки: полезные советы потребителям

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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На полках маркетов нередко можно найти иранские продукты, однако их не маркируют Новость обновлена 30 апреля 2025, 09:34
На полках маркетов нередко можно найти иранские продукты, однако их не маркируют. Фото alamy.com

Контрабандной продукции в Украине хватает, потому следует знать, как ее отличить

В условиях неконтролируемого государством рынка сухофруктов и орехов украинским потребителям довольно трудно различать продукцию разного происхождения, особенно когда речь идет о контрабандных иранских финиках и фисташках. В этой статье мы рассмотрим, как отличить иранские продукты даже в условиях тотального подлога и объясним нюансы их импорта в Украину.

Основные признаки иранских фиников

Внешний вид

  • Цвет: Иранские финики сорта Мазафати имеют насыщенный темно-коричневый цвет с блеском.
  • Размер: Обычно большие, овальной формы, с однородным размером по всей партии.
  • Кожица: Гладкая, без морщин и повреждений.

Текстура и вкус

  • Мякоть: Мягкая, сочная, но не слишком липкая
  • Консистенция: однородная, без волокнистости.
  • Вкус: Насыщенный карамельный без горечи.

Как отличить от других

  • Иранские финики, в отличие от тунисских или алжирских, имеют более мягкую текстуру.
  • Египетские финики часто более мелкие и сухие.
  • Иракские финики обычно светлее по цвету.

Иранские фисташки: признаки подлинности

Внешний вид

  • Скорлупа: Имеет характерный цвет от кремового до светло-бежевого.
  • Раскрытие: Широко раскрыты (больше, чем у американских аналогов).
  • Форма: Немного продолговатая, с острым кончиком.

Ядро и вкус

  • Цвет ядра: Насыщенный зеленый, более яркий, чем у фисташек из других стран.
  • Размер ядра: Больше по сравнению с размером скорлупы.
  • Вкус: Более насыщенный, сладковатый, с легкой горечью.

Отличия от фисташек другого происхождения

  • Американские фисташки обычно имеют меньшее раскрытие и красноватый оттенок скорлупы.
  • Турецкие фисташки более мелкие и имеют менее насыщенный вкус.
  • Сирийские фисташки часто более темные по цвету ядра.

Проблематика импорта продукции из Ирана

Ситуация с появлением в Украине иранской продукции остается сложной. Из-за международных и украинских санкций и ограничений возник ряд поставщиков, которые, несмотря на агрессивную политику Ирана, продолжают цинично наполнять украинский рынок контрабандной продукцией.

Маркировка происхождения

Фальсификация происхождения: В условиях санкций импортеры перемаркируют продукцию, указывая другие страны (чаще всего ОАЭ, Турцию или Азербайджан) как страну происхождения.

Отсутствие информации: Зачастую на прилавках можно встретить продукцию без четкой маркировки страны происхождения.

Советы потребителям

  • Покупайте финики и фисташки у проверенных продавцов с хорошей репутацией.
  • Изучите вышеприведенные признаки, чтобы самостоятельно определять качество.
  • Спрашивайте у продавца сертификаты качества и документы происхождения.
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