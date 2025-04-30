Як розпізнати іранські фініки та фісташки: корисні поради споживачам
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Контрабандної продукції в Україні вистачає, тож варто знати, як її відрізнити
В умовах неконтрольованого державою ринку сухофруктів та горіхів українським споживачам доволі важко розрізняти продукцію різного походження, особливо коли йдеться про контрабандні іранські фініки та фісташки. У цій статті ми розглянемо, як відрізнити іранські продукти навіть в умовах тотальної фальсифікації і пояснимо нюанси їх імпорту в Україну.
Основні ознаки іранських фініків
Зовнішній вигляд
- Колір: Іранські фініки сорту Мазафаті мають насичений темно-коричневий колір з блиском.
- Розмір: Зазвичай великі, овальної форми, з однорідним розміром у всій партії.
- Шкірка: Гладенька, без зморшок та пошкоджень.
Текстура і смак
- М'якоть: М'яка, соковита, але не надто липка
- Консистенція: Однорідна, без волокнистості.
- Смак: Насичений карамельний без гіркоти.
Як відрізнити від інших
- Іранські фініки, на відміну від туніських або алжирських, мають більш м'яку текстуру.
- Єгипетські фініки часто дрібніші та сухіші.
- Іракські фініки зазвичай світліші за кольором.
Іранські фісташки: ознаки автентичності
Зовнішній вигляд
- Шкаралупа: Має характерний колір від кремового до світло-бежевого.
- Розкриття: Широко розкриті (більше, ніж у американських аналогів).
- Форма: Дещо довгаста, з гострим кінчиком.
Ядро і смак
- Колір ядра: Насичений зелений, яскравіший, ніж у фісташок з інших країн.
- Розмір ядра: Більший порівняно з розміром шкаралупи.
- Смак: Більш насичений, солодкуватий, з легкою гіркотою.
Відмінності від фісташок іншого походження
- Американські фісташки зазвичай мають менше розкриття і червонуватий відтінок шкаралупи.
- Турецькі фісташки дрібніші та мають менш насичений смак.
- Сирійські фісташки часто темніші за кольором ядра.
Проблематика імпорту продукції з Ірану
Ситуація з появою в Україні іранської продукції залишається складною. Через міжнародні та українські санкції і обмеження, виникла низка постачальників, які попри агресивну політику Ірану, продовжують цинічно наповнювати український ринок контрабандною продукцією.
Маркування походження
Фальсифікація походження: В умовах санкцій імпортери перемарковують продукцію, вказуючи інші країни (найчастіше ОАЕ, Туреччину або Азербайджан), як країну походження.
Відсутність інформації: Часто на прилавках можна зустріти продукцію без чіткого маркування країни походження.
Поради споживачам
- Купуйте фініки та фісташки у перевірених продавців з хорошою репутацією.
- Вивчіть вищенаведені ознаки, щоб самостійно визначати якість.
- Запитуйте у продавця сертифікати якості та документи про походження.