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Як розпізнати іранські фініки та фісташки: корисні поради споживачам

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
На полицях маркетів нерідко можна знайти іранські продукти, однак їх не маркують Новина оновлена 30 квітня 2025, 09:34
На полицях маркетів нерідко можна знайти іранські продукти, однак їх не маркують. Фото alamy.com

Контрабандної продукції в Україні вистачає, тож варто знати, як її відрізнити

В умовах неконтрольованого державою ринку сухофруктів та горіхів українським споживачам доволі важко розрізняти продукцію різного походження, особливо коли йдеться про контрабандні іранські фініки та фісташки. У цій статті ми розглянемо, як відрізнити іранські продукти навіть в умовах тотальної фальсифікації і пояснимо нюанси їх імпорту в Україну.

Основні ознаки іранських фініків

Зовнішній вигляд

  • Колір: Іранські фініки сорту Мазафаті мають насичений темно-коричневий колір з блиском.
  • Розмір: Зазвичай великі, овальної форми, з однорідним розміром у всій партії.
  • Шкірка: Гладенька, без зморшок та пошкоджень.

Текстура і смак

  • М'якоть: М'яка, соковита, але не надто липка
  • Консистенція: Однорідна, без волокнистості.
  • Смак: Насичений карамельний без гіркоти.

Як відрізнити від інших

  • Іранські фініки, на відміну від туніських або алжирських, мають більш м'яку текстуру.
  • Єгипетські фініки часто дрібніші та сухіші.
  • Іракські фініки зазвичай світліші за кольором.

Іранські фісташки: ознаки автентичності

Зовнішній вигляд

  • Шкаралупа: Має характерний колір від кремового до світло-бежевого.
  • Розкриття: Широко розкриті (більше, ніж у американських аналогів).
  • Форма: Дещо довгаста, з гострим кінчиком.

Ядро і смак

  • Колір ядра: Насичений зелений, яскравіший, ніж у фісташок з інших країн.
  • Розмір ядра: Більший порівняно з розміром шкаралупи.
  • Смак: Більш насичений, солодкуватий, з легкою гіркотою.

Відмінності від фісташок іншого походження

  • Американські фісташки зазвичай мають менше розкриття і червонуватий відтінок шкаралупи.
  • Турецькі фісташки дрібніші та мають менш насичений смак.
  • Сирійські фісташки часто темніші за кольором ядра.

Проблематика імпорту продукції з Ірану

Ситуація з появою в Україні іранської продукції залишається складною. Через міжнародні та українські санкції і обмеження, виникла низка постачальників, які попри агресивну політику Ірану, продовжують цинічно наповнювати український ринок контрабандною продукцією.

Маркування походження

Фальсифікація походження: В умовах санкцій імпортери перемарковують продукцію, вказуючи інші країни (найчастіше ОАЕ, Туреччину або Азербайджан), як країну походження.

Відсутність інформації: Часто на прилавках можна зустріти продукцію без чіткого маркування країни походження.

Поради споживачам

  • Купуйте фініки та фісташки у перевірених продавців з хорошою репутацією.
  • Вивчіть вищенаведені ознаки, щоб самостійно визначати якість.
  • Запитуйте у продавця сертифікати якості та документи про походження.
Теги:
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