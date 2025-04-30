Як розпізнати іранські фініки та фісташки: корисні поради споживачам

Контрабандної продукції в Україні вистачає, тож варто знати, як її відрізнити

В умовах неконтрольованого державою ринку сухофруктів та горіхів українським споживачам доволі важко розрізняти продукцію різного походження, особливо коли йдеться про контрабандні іранські фініки та фісташки. У цій статті ми розглянемо, як відрізнити іранські продукти навіть в умовах тотальної фальсифікації і пояснимо нюанси їх імпорту в Україну.

Основні ознаки іранських фініків

Зовнішній вигляд

Колір: Іранські фініки сорту Мазафаті мають насичений темно-коричневий колір з блиском.

Іранські фініки сорту Мазафаті мають насичений темно-коричневий колір з блиском. Розмір: Зазвичай великі, овальної форми, з однорідним розміром у всій партії.

Зазвичай великі, овальної форми, з однорідним розміром у всій партії. Шкірка: Гладенька, без зморшок та пошкоджень.

Текстура і смак

М'якоть: М'яка, соковита, але не надто липка

М'яка, соковита, але не надто липка Консистенція: Однорідна, без волокнистості.

Однорідна, без волокнистості. Смак: Насичений карамельний без гіркоти.

Як відрізнити від інших

Іранські фініки , на відміну від туніських або алжирських, мають більш м'яку текстуру.

, на відміну від туніських або алжирських, мають більш м'яку текстуру. Єгипетські фініки часто дрібніші та сухіші.

часто дрібніші та сухіші. Іракські фініки зазвичай світліші за кольором.

Іранські фісташки: ознаки автентичності

Зовнішній вигляд

Шкаралупа: Має характерний колір від кремового до світло-бежевого.

Має характерний колір від кремового до світло-бежевого. Розкриття: Широко розкриті (більше, ніж у американських аналогів).

Широко розкриті (більше, ніж у американських аналогів). Форма: Дещо довгаста, з гострим кінчиком.

Ядро і смак

Колір ядра: Насичений зелений, яскравіший, ніж у фісташок з інших країн.

Насичений зелений, яскравіший, ніж у фісташок з інших країн. Розмір ядра: Більший порівняно з розміром шкаралупи.

Більший порівняно з розміром шкаралупи. Смак: Більш насичений, солодкуватий, з легкою гіркотою.

Відмінності від фісташок іншого походження

Американські фісташки зазвичай мають менше розкриття і червонуватий відтінок шкаралупи.

зазвичай мають менше розкриття і червонуватий відтінок шкаралупи. Турецькі фісташки дрібніші та мають менш насичений смак.

дрібніші та мають менш насичений смак. Сирійські фісташки часто темніші за кольором ядра.

Проблематика імпорту продукції з Ірану

Ситуація з появою в Україні іранської продукції залишається складною. Через міжнародні та українські санкції і обмеження, виникла низка постачальників, які попри агресивну політику Ірану, продовжують цинічно наповнювати український ринок контрабандною продукцією.

Маркування походження

Фальсифікація походження: В умовах санкцій імпортери перемарковують продукцію, вказуючи інші країни (найчастіше ОАЕ, Туреччину або Азербайджан), як країну походження.

Відсутність інформації: Часто на прилавках можна зустріти продукцію без чіткого маркування країни походження.

Поради споживачам