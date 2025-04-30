Если отключили свет за долги: как ускорить подключение

Долги за электроэнергию могут накопиться быстро, а последствия непредсказуемы.

В Украине электроэнергию могут отключить даже за месячную задолженность. Процесс подключения – не простой и длительный.

Для того чтобы возобновить электроснабжение нужно не только оплатить долги, но и написать заявление и оплатить восстановление электроснабжения. Только после этого через 3-5 дней в зависимости от населенного пункта вам вернут электроэнергию.

Для клиентов YASNO процесс немного упростили – заявку на восстановление электроснабжения можно подать онлайн в специальной форме. Физическое присутствие в офисе не требуется.

Онлайн заявка на возобновление электроснабжения

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко отмечает, что после подачи заявки на восстановление должен прийти счет за эту услугу, поэтому следует тщательно проверять адрес электронной почты. Квитанцию об уплате следует отправить в ответ на письмо.

Отметим, что отключением и подключением занимается оператор системы распределения, а не компания поставщик услуги. В комментариях также отмечают, что при наличии системы АСКОЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) отключение и подключение к системе происходит дистанционно и быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме отключения электроэнергии коммунальщики могут подать в суд. Поэтому могут заблокировать карты и счета в банке.