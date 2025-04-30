Якщо відключили світло за борги: як прискорити підключення

Борги за електроенергію можуть накопичитися швидко, а наслідки — непередбачувані

В Україні електроенергію можуть відключити навіть за місячну заборгованість. Процес підключення — не простий і тривалий.

Для того, щоб відновити електропостачання потрібно не тільки сплатити борги, а й написати заяву та сплатити вартість відновлення електропостачання. Тільки після цього за 3-5 днів залежно від населеного пункту вам повернуть електроенергію.

Для клієнтів YASNO процес трохи спростили — заявку на відновлення електропостачання можна подати онлайн у спеціальній формі. Фізична присутність в офісі не потрібна.

Онлайн заявка на відновлення електропостачання

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко зазначає, що після подачі заявки на відновлення має прийти рахунок за цю послугу, тож варто ретельно перевіряти адресу електронної пошти. Квитанцію про сплату потрібно надіслати у відповідь на лист.

Зазначимо, відключенням та підключенням займається оператор системи розподілу, а не компанія постачальник послуги. В коментарях також зазначають, зо при наявності системи АСКОЕ (Автоматизована система комерційного обліку електроенергії) відключення та під’єднання до системи відбувається дистанційно та швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім відключення електроенергії, комунальники можуть подати до суду. Через це можуть заблокувати карти та рахунки в банку.