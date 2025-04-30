Пенсионерам-юбилярам следует ожидать доплаты с 1 мая
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для одиноких пенсионеров в возрасте есть дополнительная возможность
Работающим пенсионерам в апреле перечислили выплаты. Следующего повышения следует ожидать юбилярам — тем, кому в апреле или мае исполняется 70, 75 и 80 лет.
Претендовать на доплату может не каждый пенсионер, а только те, у кого пенсионная выплата меньше 10 340 грн. Ежемесячная доплата за возраст имеет фиксированный размер и выплачивается не за весь месяц наступления нового года жизни, а за часть, которая была после дня рождения.
Размер доплат:
- 70 — 74 года — до 300 грн
- 75 — 79 — до 456 грн
- от 80 лет — до 570 грн.
Пенсионеры 80+ имеют дополнительную возможность
Отдельно предусмотрена ежемесячная доплата для одиноких пенсионеров в возрасте 80+ лет, которые по выводам врачей нуждаются в постоянном уходе.
Прибавка не начисляется тем, кто получает пенсию по инвалидности — только по возрасту. Обязательным условием является документальное подтверждение потребности в уходе.
Что нужно для оформления доплаты:
- заключение врачебной комиссии о необходимости ухода,
- паспорт и РНОКПП,
- извлечение от ПФУ об отсутствии аналогичной надбавки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае прекращения выплаты пенсии ее можно восстановить. Для этого есть определенный механизм.