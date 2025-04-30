Пенсионерам-юбилярам следует ожидать доплаты с 1 мая

Для одиноких пенсионеров в возрасте есть дополнительная возможность

Работающим пенсионерам в апреле перечислили выплаты. Следующего повышения следует ожидать юбилярам — тем, кому в апреле или мае исполняется 70, 75 и 80 лет.

Претендовать на доплату может не каждый пенсионер, а только те, у кого пенсионная выплата меньше 10 340 грн. Ежемесячная доплата за возраст имеет фиксированный размер и выплачивается не за весь месяц наступления нового года жизни, а за часть, которая была после дня рождения.

Размер доплат:

70 — 74 года — до 300 грн

75 — 79 — до 456 грн

от 80 лет — до 570 грн.

Пенсионеры 80+ имеют дополнительную возможность

Отдельно предусмотрена ежемесячная доплата для одиноких пенсионеров в возрасте 80+ лет, которые по выводам врачей нуждаются в постоянном уходе.

Прибавка не начисляется тем, кто получает пенсию по инвалидности — только по возрасту. Обязательным условием является документальное подтверждение потребности в уходе.

Что нужно для оформления доплаты:

заключение врачебной комиссии о необходимости ухода,

паспорт и РНОКПП,

извлечение от ПФУ об отсутствии аналогичной надбавки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае прекращения выплаты пенсии ее можно восстановить. Для этого есть определенный механизм.