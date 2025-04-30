Май на пороге – пора варить суп из жуков. В чем феномен древнего немецкого блюда

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‚Суп из майских жуков, известный в Германии как Maikäfersuppe, имеет глубокие исторические корни. Это блюдо готовили еще в Средневековье, а в XIX веке его популяризировал немецкий врач Иоганн Йозеф Шнайдер. Суп был распространен среди студентов и малообеспеченных слоев населения в Германии, Франции и Австрии, особенно в периоды массового размножения майских жуков.

По данным Википедии, суп из майских жуков — одно из немногих блюд из насекомых в Европе. К середине XX столетия он готовился в Германии и Франции. На вкус суп из майских жуков похож на раковый суп.

В Украине суп из майских жуков не является распространенным блюдом, и пока нет информации о ресторанах или заведениях, где его можно попробовать. Однако кулинарные энтузиасты, желающие отведать это блюдо, могут приготовить его самостоятельно — рецептов в сети достаточно, и большинство из них уже переведены с немецкого языка.

Для приготовления супа из майских жуков необходимо собрать примерно 30 жуков на порцию. Сначала жукам удаляют крылья и лапки, после чего их обжаривают в сливочном масле до золотистого цвета. Обжаренные майские жуки добавляют к телячьему или куриному бульону и тушат в течение 30–45 минут. По желанию суп можно процедить или превратить в пюре, добавив ру (основу для загущения супов или соусов) и яичный желток. Подают блюдо с ломтиками телячьей печени или голубиной грудки и обжаренным белым хлебом.

Следует отметить, что перед приготовлением блюд из насекомых следует убедиться в их безопасности для употребления. Собирание майских жуков должно происходить в экологически чистых районах, где не используются пестициды и другие химические вещества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что атака "шахеда" уничтожила квартиру украинца, но не его чувство юмора. Среди обломков и разбитого стекла мужчина пошутил, что виноват во всем майский жук, которого он нашел на полу.