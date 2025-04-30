Травень на порозі – час варити суп з жуків. У чому феномен стародавньої німецької страви

Цієї страви поки немає у меню Клопотенка

​Суп із хрущів, відомий у Німеччині як Maikäfersuppe, має глибоке історичне коріння. Цю страву готували ще в Середньовіччі, а в XIX столітті її популяризував німецький лікар Йоганн Йозеф Шнайдер. Суп був поширений серед студентів і малозабезпечених верств населення в Німеччині, Франції та Австрії, особливо в періоди масового розмноження хрущів.​

За даними Вікіпедії, суп із хрущів — одна з небагатьох страв із комах у Європі. До середини XX сторіччя його готували у Німеччині та Франції. На смак суп із хрущів схожий на раковий суп.​

В Україні суп із хрущів не є поширеною стравою, і наразі немає інформації про ресторани чи заклади, де його можна скуштувати. Однак кулінарні ентузіасти, які бажають спробувати цю страву, можуть приготувати її самостійно — рецептів у мережі достатньо, і більшість з них вже перекладені з німецької мови.

Для приготування супу з хрущів необхідно зібрати приблизно 30 жуків на порцію. Спочатку жукам видаляють крила та лапки, після чого їх обсмажують у вершковому маслі до золотистого кольору. Обсмажених хрущів додають до телячого або курячого бульйону і тушкують протягом 30–45 хвилин. За бажанням суп можна процідити або перетворити на пюре, додавши ру (основу для загущення супів чи соусів) та яєчний жовток. Подають страву зі скибочками телячої печінки або голубиної грудки та обсмаженим білим хлібом.​

Варто зазначити, що перед приготуванням страв із комах слід переконатися в їхній безпечності для вживання. Збирання хрущів повинно відбуватися в екологічно чистих районах, де не використовуються пестициди та інші хімічні речовини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що атака "шахеда" знищила квартиру українця, але не його почуття гумору. Серед уламків і розбитого скла чоловік пожартував, що винен у всьому хрущ, якого він знайшов на підлозі.