Украинец поразил чувством юмора после прилета: "Майский жук залетел на скорости 300 км/ч"

Видео набрало тысячи лайков и распространений

Удар "шахеда" разрушил квартиру украинца, но не сломал его чувство юмора. Автор видео среди разбитых окон и обломков обнаружил "настоящего виновника" — лежащего на полу майского жука.

Шутливое сравнение жука с "летящим на скорости 300" смертоносным оружием покорило интернет-сообщество. Видео с забавным комментарием о майском жуке опубликовано в одной из соцсетей.

На видео мужчина показывает последствия прилета вражеского дрона, вероятно, в Сумах: выбиты окна, разбросаны по полу стекла и разрушенное жилье. Вместо плакать от горя, автор обращает внимание на маленького майского жука, лежащего на полу лапками вверх.

"Ну что я вам могу сказать — это все, такое "движение" происходит, когда майский жук залетает на скорости 300! Подонок..." — шутливо комментирует мужчина за кадром, сравнивая разрушение с "вредом" от жука.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на видео. Большинство комментаторов отмечают невероятный оптимизм и устойчивость украинцев, которые в трудные моменты находят повод для шутки. "Боже, у человека разрушено жилье, а он шутит, смеюсь через слезы", "Да там даже майский жук сознание потерял от такой скорости", "Без юмора мы не выживем" — пишут в комментариях.

Видео уже набрало тысячи лайков и распространений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "лиса" играла с военным в "Камень, ножницы, бумагу".