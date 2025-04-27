Украинец поразил чувством юмора после прилета: "Майский жук залетел на скорости 300 км/ч"
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Видео набрало тысячи лайков и распространений
Удар "шахеда" разрушил квартиру украинца, но не сломал его чувство юмора. Автор видео среди разбитых окон и обломков обнаружил "настоящего виновника" — лежащего на полу майского жука.
Шутливое сравнение жука с "летящим на скорости 300" смертоносным оружием покорило интернет-сообщество. Видео с забавным комментарием о майском жуке опубликовано в одной из соцсетей.
На видео мужчина показывает последствия прилета вражеского дрона, вероятно, в Сумах: выбиты окна, разбросаны по полу стекла и разрушенное жилье. Вместо плакать от горя, автор обращает внимание на маленького майского жука, лежащего на полу лапками вверх.
"Ну что я вам могу сказать — это все, такое "движение" происходит, когда майский жук залетает на скорости 300! Подонок..." — шутливо комментирует мужчина за кадром, сравнивая разрушение с "вредом" от жука.
Пользователи соцсетей активно отреагировали на видео. Большинство комментаторов отмечают невероятный оптимизм и устойчивость украинцев, которые в трудные моменты находят повод для шутки. "Боже, у человека разрушено жилье, а он шутит, смеюсь через слезы", "Да там даже майский жук сознание потерял от такой скорости", "Без юмора мы не выживем" — пишут в комментариях.
Видео уже набрало тысячи лайков и распространений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "лиса" играла с военным в "Камень, ножницы, бумагу".