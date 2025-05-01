Не накопите долгов за коммуналку: можно потерять субсидию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Субсидию можно потерять не только из-за долгов
В мае в Украине перечисляются и назначаются субсидии на неотапливаемый период. Большинство семей, получавших субсидию, будут иметь автоматическое переназначение, но есть и исключения.
В Пенсионный фонд нужно отправить новое заявление части украинцев. Сделать это можно лично, по почте или на сайте ПФУ.
Повторно обратиться в Пенсионный фонд должны:
- арендаторы жилья, самостоятельно платящие коммунальные услуги;
- домохозяйства, где зарегистрированы внутри перемещенные лица;
- семьи, в которых практически проживает меньше людей, чем прописано;
- те, кто в прошлом отопительном сезоне имел "нулевую" субсидию.
Субсидию назначают не только на неотапливаемый период, а в целом до 30 апреля 2026 года. Однако вышеперечисленным категориям может потребоваться подтвердить свои данные осенью.
При назначении субсидии учитывают доходы за второе полугодие 2024 и пенсию за март 2025 года. Если обращаться с заявлением о назначении субсидии до конца июня, то его назначат с мая.
Утратить право на субсидию можно из-за:
- наличие задолженности по оплате коммуналки свыше 3 месяцев или 680 грн;
- большие одноразовые покупки на сумму от 100 тысяч гривен;
- официальные доходы, превышающие допустимый уровень;
- наличие двух и более объектов недвижимости или авто, младше 5 лет;
- предоставление недостоверной информации или сокрытие реального состава домохозяйства.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что за долги могут не только отменить субсидию, но и прекратить предоставлять коммунальные услуги. Подключить свет снова – не простая процедура.