Укр

Не накопите долгов за коммуналку: можно потерять субсидию

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидия позволяет сэкономить средства Новость обновлена 01 мая 2025, 12:59
Субсидия позволяет сэкономить средства. Фото Pixabay

Субсидию можно потерять не только из-за долгов

В мае в Украине перечисляются и назначаются субсидии на неотапливаемый период. Большинство семей, получавших субсидию, будут иметь автоматическое переназначение, но есть и исключения.

В Пенсионный фонд нужно отправить новое заявление части украинцев. Сделать это можно лично, по почте или на сайте ПФУ.

Повторно обратиться в Пенсионный фонд должны:

  • арендаторы жилья, самостоятельно платящие коммунальные услуги;
  • домохозяйства, где зарегистрированы внутри перемещенные лица;
  • семьи, в которых практически проживает меньше людей, чем прописано;
  • те, кто в прошлом отопительном сезоне имел "нулевую" субсидию.

Субсидию назначают не только на неотапливаемый период, а в целом до 30 апреля 2026 года. Однако вышеперечисленным категориям может потребоваться подтвердить свои данные осенью.

При назначении субсидии учитывают доходы за второе полугодие 2024 и пенсию за март 2025 года. Если обращаться с заявлением о назначении субсидии до конца июня, то его назначат с мая.

Утратить право на субсидию можно из-за:

  • наличие задолженности по оплате коммуналки свыше 3 месяцев или 680 грн;
  • большие одноразовые покупки на сумму от 100 тысяч гривен;
  • официальные доходы, превышающие допустимый уровень;
  • наличие двух и более объектов недвижимости или авто, младше 5 лет;
  • предоставление недостоверной информации или сокрытие реального состава домохозяйства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за долги могут не только отменить субсидию, но и прекратить предоставлять коммунальные услуги. Подключить свет снова – не простая процедура.

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#Долги #Субсидии