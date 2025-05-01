Не накопите долгов за коммуналку: можно потерять субсидию

Субсидию можно потерять не только из-за долгов

В мае в Украине перечисляются и назначаются субсидии на неотапливаемый период. Большинство семей, получавших субсидию, будут иметь автоматическое переназначение, но есть и исключения.

В Пенсионный фонд нужно отправить новое заявление части украинцев. Сделать это можно лично, по почте или на сайте ПФУ.

Повторно обратиться в Пенсионный фонд должны:

арендаторы жилья, самостоятельно платящие коммунальные услуги;

домохозяйства, где зарегистрированы внутри перемещенные лица;

семьи, в которых практически проживает меньше людей, чем прописано;

те, кто в прошлом отопительном сезоне имел "нулевую" субсидию.

Субсидию назначают не только на неотапливаемый период, а в целом до 30 апреля 2026 года. Однако вышеперечисленным категориям может потребоваться подтвердить свои данные осенью.

При назначении субсидии учитывают доходы за второе полугодие 2024 и пенсию за март 2025 года. Если обращаться с заявлением о назначении субсидии до конца июня, то его назначат с мая.

Утратить право на субсидию можно из-за:

наличие задолженности по оплате коммуналки свыше 3 месяцев или 680 грн;

большие одноразовые покупки на сумму от 100 тысяч гривен;

официальные доходы, превышающие допустимый уровень;

наличие двух и более объектов недвижимости или авто, младше 5 лет;

предоставление недостоверной информации или сокрытие реального состава домохозяйства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за долги могут не только отменить субсидию, но и прекратить предоставлять коммунальные услуги. Подключить свет снова – не простая процедура.