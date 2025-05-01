Не наробіть боргів за комуналку: можна втратити субсидію

Субсидію можна втратити не тільки через борги

В травні в Україні перераховують та призначають субсидії на неопалювальний період. Більшість родин, які отримували субсидію, матимуть автоматичне перепризначення, але є й винятки.

До Пенсійного фонду потрібно надіслати нову заяву частині українців. Зробити це можна особисто, поштою чи на сайті ПФУ.

Повторно звернутись до Пенсійного фонду мають:

орендарі житла, які самостійно сплачують комунальні послуги;

домогосподарства, де зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

сім’ї, у яких фактично проживає менше людей, ніж прописано;

ті, хто у минулому опалювальному сезоні мав "нульову" субсидію.

Субсидію призначають не тільки на неопалювальний період, а загалом до 30 квітня 2026 року. Проте вищеперерахованим категоріям може знадобитися підтвердити свої дані восени.

При призначенні субсидії враховують доходи за друге півріччя 2024 року та пенсію за березень 2025 року. Якщо звертатись з заявою про призначення субсидії до кінця червня, то її призначать з травня.

Втратити право на субсидію можна через:

наявність заборгованості зі сплати комуналки понад 3 місяці або 680 грн;

великі одноразові покупки на суму від 100 тисяч гривень;

офіційні доходи, що перевищують допустимий рівень;

наявність двох і більше об'єктів нерухомості або авто, молодшого за 5 років;

надання недостовірної інформації або приховування реального складу домогосподарства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за борги можуть не тільки скасувати субсидію, а й припинити надавати комунальні послуги. Підключити світло знову — не проста процедура.