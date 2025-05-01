Спасти саженцы ореха после заморозков можно. Как помочь молодому дереву

Советы от опытных садоводов, как сохранить саженцы ореха после заморозков

Весна в Украине отличилась переменчивой погодой — резкими потеплениями и такими же внезапными заморозками. Конечно же такие перепады температур не могли не сказаться на растениях и деревьях. Мы уже рассказывали, чем удобрить кусты роз, а сегодня делимся, как спасти молодые деревья орехов, которые замерзли во время весенних заморозков.

Проблему подмерзания молодых саженцев селекционных орехов обсудили в Facebook-сообществе "Сад. Город. Теплица". Одна из пользовательниц поделилась фото, как у нее подмерзли молодые деревья орехов. В комментариях ей посоветовали, как спасти эти саженцы.

Как оказалось, после того, как молодой орех примерз его нужно удобрить стимулятором, так есть шанс, что дерево восстановится и продолжит расти.

"Подождите несколько дней – оцените, идут ли новые побеги из живых почек ниже по стволу. Почерневшие части можно аккуратно обрезать до здоровой ткани. Подживите растение стимулятором роста (например, гумат калия) и обеспечьте хороший полив без застоя воды", — советует одна из пользовательниц.

Другие пользователи также согласились, что удобрение для стимуляции роста поможет орехам возобновиться после подмерзания. Также советуют сажать орехи немного в тени, так больше шансов, что они не будут подмерзать весной.

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