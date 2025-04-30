Розы будут здоровыми и красивыми: чем удобрить кусты в мае для сказочного цветения

Есть простой способ удобрить кусты роз этой весной

Розы — прекрасные цветы, которые украшают любую клумбу или сад. Однако эти растения требуют ухода и заботы. В мае самое время удобрить розы, чтобы они потом все лето радовали своим пышным цветением.

"Телеграф" расскажет, как удобрить кусты роз в мае для пышного цветения летом.

Как оказалось, есть простой способ подкормить кусты роз, пишет Express. Для этого вам понадобится магниевая соль Эпсома или как ее еще называют английская соль.

Это средство поможет бороться с распространенными болезнями роз, вызываемыми грибками — черной пятнистостью, серой гнилью, корончатым галлом, вирусом мозаики роз и другими. Также английская позволит сбалансировать уровень pH в почве, если он слишком щелочной.

Как удобрить розы солью Эпсома?

В расчете на один куст используйте полстакана английской соли. Это примерно 1 чайная ложка соли на каждые 30 сантиметров высоты куста.

Посыпьте солью Эпсома почву вокруг куста розы, но так, чтобы она не соприкасалась со стеблями.

Затем граблями аккуратно смешайте соль с верхним шаром грунта.

В конце тщательно полейте кусты роз, чтобы помочь солям раствориться и впитаться в почву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить своими руками удобрение для помидоров. С этой подкормкой урожай будете собирать ведрами.