Погибший экс-глава МВД Монастырский выиграл суд у "вора в законе": как так получилось

Истцом выступил Недзельский, не явившийся в суд из-за международного розыска

Денис Монастырский, погибший в прошлом году, бывший глава Министерства внутренних дел (МВД), выиграл суд у "вора в законе" Андрея Недзельского (кличка "Неделя"). Последнего подозревают в умышленном убийстве.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра. Отмечается, что истцом выступил Недзельский.

Преступник имел претензии к уже покойному министру из-за его высказываний, озвученных 10 ноября 2021 года после заседания Совета нацбезопасности и обороны. Следующие слова Монастырского вызвали такую реакцию: "Один из самых ярких "воров в законе", считавших, что государство — это его собственное предприятие, "вор в законе" "Неделя"".

В ходе следствия полиция установила, что Недзельский имел преступные связи, в том числе с чиновниками, у них была налажена схема по хищению бюджетных средств. По официальным данным, из-за этого государство потеряло более 30 млн грн. В 2023 году "Неделю" лишили каких-либо рычагов влияния на преступную среду в Украине, ему было объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Пока он скрывается за пределами Украины.

По мнению истца, вышеуказанное заявление Монастырского является обвинением в преступных действиях и порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Фигурант потребовал от суда признать распространенную информацию бывшим министром ложной и публично опровергнуть ее.

Рассмотрение этого дела длилось с февраля 2022 года. Непосредственно истец в суд не являлся, поскольку находится в международном розыске с марта 2020 года (скрывается в Италии). В то же время, его интересы на суде представляла защитница, которая даже после смерти министра Монастырского продолжала настаивать на удовлетворении исковых требований ее клиента.

Однако в суде пришли к тому, что заявление Монастырского является оценочным суждением, а не констатацией фактов. Ведь, как выяснил суд, покойный министр ни разу не назвал фамилию и имя истца Андрея Недзельского.

"Действующим законодательством не предусмотрена возможность привлечения к ответственности за высказывание оценочных суждений, потому что они, как и мнения, убеждения, суждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, не могут быть предметом судебной защиты, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов, не могут быть проверены на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов), а лица, являющиеся публичными фигурами, должны быть толерантны к резкой, даже некорректной критике", – говорится в решении суда.

Напомним, что в Украине в отношении Андрея Недзельского введены бессрочные персональные санкции. В мае 2021 их ввел президент Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны.

Голосеевский районный суд Киева с декабря 2023 слушает дело по обвинению Андрея Недзельского в умышленном убийстве человека и незаконном хранении оружия.

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