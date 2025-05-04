Теперь красавица: украинка насмешила сеть, показав, как подстригла тую

Украинка с юмором воспринимает ситуацию и отвечает на комментарии

Иногда лучше не экономить и доверять работу настоящим специалистам, иначе результат может оказаться совсем не таким, как вы ожидали. Об этом свидетельствуют забавные фото украинки Татьяны Рудь, попытавшейся самостоятельно подстричь тую на своем дворе.

Пользователь TikTok поделилась фото, которое вызвало шквал комментариев и быстро разлетелось по сети. На кадрах видно, что сначала туя выглядела нормально, хотя и была немного неровной, но владелица решила ее "принарядить" собственноручно.

Украинка, похоже, чрезмерно увлеклась "стрижкой" — от пышного дерева остались практически голые ветки с редкими хвоинками. Женщина добавила в свою фотогалерею музыкальное сопровождение – песня "Иисус, доверяю тебе", недавно ставшая вирусной в социальных сетях.

Народное творчество в комментариях, как всегда, на высоте: "Я клацала-клацала", – шутит один из подписчиков. "У вас явно есть талант к этому делу", – иронизирует другой. Некоторые комментаторы пытаются поддержать автора: "Через 2-3 года будет шикарно выглядеть, как нарастет", "Мне только кончики подстричь".

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