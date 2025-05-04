Дом с загадочным шаром в Днепре: кому принадлежало здание и что с ним случилось

Дом со стеклянным шаром — это уникальный исторический объект Днепра

В центре Днепра когда-то стоял дом, который невозможно было не заметить — с башней и большим стеклянным шаром наверху. Сегодня его уже нет, как и многих других ярких зданий прошлого, разрушенные во время войн или с течением времени. Остались только старые фотографии, воспоминания и легенды, которые делают историю этого места ещё более захватывающей.

В самом сердце тогда еще Екатеринослава, на углу нынешних проспекта Яворницкого и улицы Мономаха, в 1913 году появился необычный четырехэтажный особняк. Его построили по проекту архитектора С. В. Виленского для известного ювелира И́зраиля-Бера (Бориса) Яковлевича Грановского. Два фасада здания выходили на ключевые городские артерии, а башню украшала большая стеклянная сфера — элемент, который стал визитной карточкой дома.

Дом ювелира Грановского

На первых этажах дома располагались торговые помещения — ювелирная мастерская, магазины украшений и часов, а также другие лавки. Владельцем бизнеса был сам Борис Грановский, чья семья жила прямо в этом здании. Ювелирное ремесло передавалось у Грановских из поколения в поколение.

Дом был не просто жилым и коммерческим зданием — он стал архитектурной изюминкой. Мастерская Грановского пользовалась особым уважением и выживала даже в кризисные времена, когда другие предприятия закрывались. Помимо магазинов, в доме работало одно из первых в городе фотоателье — ателье Бика, также внесшее вклад в его популярность.

В доме со стеклянным шаром располагалось фотоателье Бика

Назначение стеклянного шара на башне дома до сих пор вызывает споры: одни считали, что он просто привлекал внимание клиентов, другие — что в нём скрыта некая загадочная сила. С этим связана и одна из городских легенд. Говорят, что в 1916 году к Грановскому пришёл таинственный часовщик и предложил купить семь карманных часов, которые можно было продать лишь семьям, где есть женщина по имени Анна — в память о его дочери. Грановский не выполнил условия сделки, часы были проданы без оглядки на запрет, и вскоре их владельцев настигли беды.

Дом со стеклянным шаром был уникальным

Осенью 1941 года, в разгар боевых действий, здание серьезно пострадало. В отличие от главного универмага, находившегося неподалеку, оно не уцелело. Руины простояли до второй половины 1950-х годов и были окончательно разобраны только к концу десятилетия. На этом месте появились клумба и трамвайная линия.

Памятник ювелиру Грановскому в Днепре. Фото: vesti.dp.ua

В 1990-х годах на освободившемся участке возвели современную постройку — стеклянную "Ротонду" в виде цилиндра. В 2019 году, рядом с местом утраченного дома появился памятник Борису Грановскому, созданный народным художником Украины Катибом Мамедовым.