Один из самых красивых особняков в Харькове называют "пряничным домиком": как он выглядит и кто в нем жил

Здание сохранилось почти в первозданном виде

Среди городских улиц, где современность тесно переплетается с прошлым, в Харькове еще можно найти особняки, напоминающие о давно прошедшем времени. Некоторые из этих зданий сохранились почти в первоначальном виде. Одним из таких памятников стал так называемый "пряничный домик" на улице Максимилиановской.

Особняк профессора, дворянина и орнитолога Николая Сомова, расположенный по адресу ул. Максимилиановская, 11, нередко называют "пряничным домиком" из-за его окраски. Такое же неофициальное название закрепилось и за доходным домом Селиванова на улице Григория Сковороды, 19. Он был построен в 1901 году по проекту Алексея Бекетова — одного из главных архитекторов Харькова XIX–XX веков.

Дом профессора-орнитолога Н.Н. Сомова на Максимилиановской

Здание построено в эклектичном стиле с примесью романтизма и готики. Его украшают оригинальные резные оконные рамы и угловая башенка — элементы, которые придают особняку сказочный вид.

Первоначально дом предназначался для проживания профессора-отоларинголога Сомова. Первый этаж занимала восьмикомнатная квартира для сдачи в аренду, а на втором этаже находились личные апартаменты хозяина, мансарда и коллекция редких зоологических экспонатов.

С 1944 года в здании располагается Харьковское медицинское общество. При этом часть помещений используется под офисы.

Здание Харьковского медицинского общества. Фото: moniacs.kh.ua

В 1990-х годах особняк ремонтировали. Тогда демонтировали крышу основной башни, так как конструкция находилась в аварийном состоянии, а возможности для реставрации тогда не нашлось.

История "пряничного домика" получила трагическое продолжение в наши дни. 23 января 2024 года в результате российского ракетного удара здание пострадало: взрывной волной были выбиты окна.