Гороскоп на 5 мая: перепады настроения у Львов, позитивные перемены у Скорпионов

В целом завтра все пройдет неплохо, день принесет позитивные изменения

На некоторых людей просто невозможно полагаться. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 5 мая, и рассказывает, что делать в этот понедельник, чтобы удача была с вами даже в самых трудных жизненных ситуациях.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будьте готовы к тому, что критика может задеть завтра особенно сильно. Не воспринимайте всерьез замечания от малознакомых людей. День также подходит для восстановления утраченного — возможно, вы найдете то, что давно считали потерянным.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В деловых контактах сохраняйте спокойствие и выдержку. Возможно появление недоброжелателей, не тратьте на них силы. Лучше направьте внимание на конструктивные задачи. Избегайте поспешных решений — они могут привести к неудаче.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не пытайтесь справляться с трудностями в одиночку — работа с другими людьми поможет эффективнее преодолеть препятствия. Это не означает, что нужно звать всех подряд, но поддержка хотя бы одного человека окажется очень важной.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это отличное время для совместной деятельности. Доверяйте тем, кто рядом — коллегам, друзьям и близким. Во второй половине дня особенно благоприятны физическая активность, занятия спортом и шопинг.

Лев (23 июля — 23 августа)

Следите за своим эмоциональным фоном. Возможны перепады настроения и кратковременный упадок сил. Сложные задачи, требующие аккуратности, могут отнять больше времени, поэтому лучше сосредоточиться на рутинных и привычных делах.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День будет насыщен эмоциями, событиями и внутренним напряжением. Настроение завтра, скорее всего, будет хорошим, но из-за эмоциональной перегрузки может быть трудно завершать начатое. Важно держать фокус и не распыляться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Утро стоит посвятить личным потребностям и важным делам. До обеда будет проще реализовать задуманное. Во второй половине дня в фокусе окажутся новые возможности — появятся ресурсы и опора для перемен к лучшему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День принесет позитивные перемены, но у многих может появиться необъяснимая тревога, которая будет переноситься на окружающих. Чтобы сохранить внутреннее равновесие, важно помнить: дело не в самих событиях, а в том, как мы на них реагируем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День подходит для того, чтобы увидеть результаты своих недавних решений. Пусть не все обстоятельства будут однозначными, важно сохранять позитивный настрой. Оптимизм поможет держать ситуацию под контролем и не сбиться с курса.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Генеральную уборку лучше отложить: считается, что в такие дни избавление от хлама может неблагоприятно сказаться на уровне созидательной энергии. А вот в делах сердечных день обещает быть ярким и плодотворным.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Особое внимание стоит уделить завтра внутреннему состоянию. Это благоприятное время для самоанализа, психологической проработки, избавления от внутреннего негатива и ментальных блоков.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День обещает быть насыщенным. Радует то, что проблем с принятием решений и перестановкой планов не предвидится — это поможет сэкономить время и сохранить хорошее настроение на весь понедельник.