Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Генерал СБУ Сергей Дука публично поставил под сомнение действия НАБУ по делу "Карфаген", обратив внимание на отсутствие в открытом доступе информации о сообщении подозрения Егору Буркину по прозвищу "Мексиканец", связываемого с наркокартелем "Химпром". Он также поднял вопрос о возможном сотрудничестве Буркина с антикоррупционным ведомством.

Об этом он заявил 18 ноября во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"У меня вообще вопрос: а что с Буркиным? Его заподозрило НАБУ или нет? Информации в СМИ почему-то нет. А почему не заподозрен организатор наркокартеля, который с Осиповым организовал всю эту деятельность? Почему он не заподозрен? Он ли конфидент НАБУ? Конфидент НАБУ — человек, находящийся в международном розыске?" – заявил генерал.

По словам генерала, сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов якобы знал заранее о подготовке этого информационного материала.

"В среду Магамедрасулов уже всем своим знакомым рассказывал, что "счастья выйдет такой убой, что все а*еют". Пятничное видео "Химпрома". Интервью с черным аватаром", — рассказал Дука.

Таким образом, генерал поднял вопрос, откуда сотруднику НАБУ могло быть известно о предстоящей публикации интервью разыскиваемого фигуранта и существовала ли связь между его появлением и расследованием "Карфагена".

"Кстати, хочу сказать, что в 2023 году именно мое подразделение вносило Буркина ["Мексиканца"] в санкции, и весь его "коллектив", там порядка 20-30 человек", — заявил генерал-майор.