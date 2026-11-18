Операцию провели по запросу Бюро экономической безопасности через Интерпол

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Риме 17 ноября задержали украинского блогера, которого подозревают в уклонении от уплаты более 213 млн грн налогов и легализации преступных доходов. Вероятно, речь идет о предпринимателе Александре Слобоженко.

О задержании пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, блогера задержали на территории одного из отелей. По информации РБК-Україна, сейчас он находится в тюрьме "Казетти" в провинции Римини, где будет ждать решения об экстрадиции в Украину. "Телеграф" расскажет, что известно о бизнесе блогера, элитной недвижимости и автопарке стоимостью в миллионы долларов.

Что Слобоженко публиковал перед задержанием

За несколько часов до того, как стало известно о задержании, Слобоженко делился в Instagram видео из Италии. На кадрах он демонстрировал поездки на спортивных автомобилях и автогонки.

В чем подозревают блогера

Александр Слобоженко – предприниматель, который стал известен благодаря бизнесу в интернет-маркетинге. Он основал компанию Traffic Devils, занимавшуюся арбитражем интернет-трафика.

Это направление предусматривает привлечение пользователей на сайты и рекламные платформы за вознаграждение. Среди основных сфер, с которыми работала компания, были онлайн-казино, букмекерские сервисы, сайты знакомств и товары для красоты и здоровья.

Traffic Devils занималась арбитражем трафика для казино, букмекеров и сайтов знакомств

16 августа 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении предпринимателю, которым, по данным журналистов, является Александр Слобоженко. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Правоохранители утверждают, что структуру не зарегистрировали как юридическое лицо и не поставили на налоговый учет, а с работниками не заключали трудовых договоров. Как сообщало "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора, следствие исследовало доходы блогера с января 2020-го по август 2023 года.

"По данным следствия, с января 2020 по август 2023 года подозреваемый приобрел необоснованные доходы – виртуальные активы в криптовалюте, которые по официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентны более чем миллиарду гривен", – сообщал Офис генерального прокурора.

По версии следствия, средства переводили в криптовалюту через платежные системы и электронные кошельки блогера и доверенных лиц, а затем обменивали на наличные. Эти доходы не указали в декларациях за 2020–2023 годы. Часть средств, как утверждают правоохранители, легализовали через приобретение элитной недвижимости и автомобилей, оформляя имущество также на родственников и приближенных лиц.

В БЭБ заявили, что это привело к непоступлению в государственный бюджет более 213 млн грн.

Квартиры в Taryan Towers и автопарк за $3 млн

Об имуществе блогера подробно рассказывало издание NGL.media.

Журналисты проанализировали реестры недвижимости и транспортных средств и обратили внимание на то, что значительная часть дорогих покупок Слобоженко была оформлена не на него, а на родственников.

В частности, его 75-летняя бабушка Нина Звир стала владелицей двух квартир в киевском жилом комплексе Taryan Towers. По словам самого Слобоженко, они стоили около 700 тысяч долларов.

На мать Ирину Звир оформили два парковочных места в этом комплексе. Кроме того, на мать зарегистрировали еще одну квартиру в жилом комплексе на Печерске.

Не менее показательна была ситуация с автомобилями. По данным издания, на мать предпринимателя оформили, в частности, Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года, BMW M3 2022 года и Ferrari SF90 Stradale 2022 года.

Александр Слобоженко возле автомобиля BMW M3, оформленного на маму Источник: ngl.media

Сам Слобоженко ранее заявлял, что его автопарк насчитывает более 18 автомобилей. По его словам, общая стоимость машин составляла около 3 млн долларов.

При этом официально на самого предпринимателя были зарегистрированы только Mitsubishi Lancer 2009 года выпуска и мотоцикл BMW S1000RR 2019 года.

16 августа 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило, что в рамках уголовного производства арестовали восемь транспортных средств, среди которых элитные спортивные автомобили. Также под арест попали квартиры и другая недвижимость в столице.

Выезд за границу и заочный арест

Помимо финансовой деятельности, Слобоженко оказался в центре внимания журналистов из-за поездок за границу во время полномасштабной войны.

В апреле 2024 года журналист Михаил Ткач опубликовал расследование "Богатые-непригодные" для "Украинской правды". В нем шла речь о группе состоятельных украинцев, которые во время всеобщей мобилизации отдыхали на европейских курортах.

Одним из героев материала был Александр Слобоженко. По данным журналистов, он выехал из Украины, воспользовавшись документами о непригодности к военной службе.

В августе 2024 года, после объявления подозрения, предпринимателя объявили в розыск. 21 августа его видели в Варшаве – видео с блогером возле одного из отелей польской столицы читатели издания передали "Украинской правде".

В сентябре 2024 года суд заочно избрал Слобоженко меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку предприниматель находился за пределами Украины, решение приняли без его личного присутствия.

Что Слобоженко говорил о налогах

В августе 2024 года предпринимателю сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

В апреле 2025 года Слобоженко публично прокомментировал ситуацию и заявил, что признает необходимость выполнения налоговых обязательств. Также он сообщил о намерении погасить задолженность и заявил о передаче 20 млн грн на поддержку Сил обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф", эзотерик Богдан Орищенко имел официальный доход в 9 миллионов гривен за 2025 год.