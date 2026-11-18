На торжественный ужин Си Цзиньпин пришел вместе с Дональдом Трампом

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Главу Кремля Владимира Путина продолжают унижать на саммите АТЭС, проходящем в китайском городе Шэньчжэнь. Во время совместного фотографирования лидеров глава Китая Си Цзиньпин жестом указал ему место и Путин остался стоять в стороне.

Об этом сообщил украинский политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил нарушение дипломатического протокола в отношении главы Кремля.

"В коллективном фотографировании на форуме ATEC российского руководителя действительно поставили не по принятым правилам дипломатического протокола", — написал Чалый.

Он пояснил, что супруги участников традиционно должны занимать место по правую руку мужа. А на фото с саммита Путин стоит в стороне от Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которые расположились в центре.

Си Цзиньпин указал Путину, где ему стать на фото

"А так рашистским пропагандистам еще придется вертеться, чтобы как-то на фото поставить своего "императора" между Си и Трампом или хотя бы рядом. Российскому послу в КНР и их протоколистам, пожалуй, прилетит. Понятно, что это сделано не случайно. Сделано тонко, но сигнал четкий", — .резюмировал Чалый.

Глава Кремля оказался не у дел во время фотографирования

Руководитель РФ со стороны наблюдал за лидерами США и КНР

Путина не позвали на торжественный ужин?

Позже Си Цзиньпин и Дональд Трамп пришли на торжественный ужин АТЭС вместе, а Путина с собой не взяли. О совместном приходе Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа сообщил паблик NEXTA Live. Пока лидеры Китая и США шли бок о бок, Путин, судя по описанию кадров в сообщении, сидел в первом ряду и ждал. Отмечается, что это стало видно, когда за спиной одного из гостей саммита была замечена табличка "Russia".

Табличка "Russia" стала деталью, на которую обратили внимание журналисты Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Открывая вечер, Си Цзиньпин произнес речь. Он говорил об открытости экономик, инновациях и практическом сотрудничестве. Обсуждение этих вопросов он анонсировал на следующий день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в визите Путина в Китай заметили интересную деталь.