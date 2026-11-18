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Политический эксперт Михаил Шнайдер обвинил украинских антикоррупционных активистов в избирательной реакции на резонансные дела. В частности, он прокомментировал записи разговоров, обнародованные экс-генеральным прокурором Русланом Кравченко, в которых упоминаются супруга руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко и руководитель адвокатского бюро Наталья Редич.

По мнению Шнайдера, на время расследования Клименко должен уйти. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Шнайдер поинтересовался, почему известные антикоррупционные активисты Виталий Шабунин, Олег Николов и Михаил Ткач, по его мнению, оставили историю без должного внимания.

О каком деле идет речь

17 ноября бывший генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал видео с записями разговоров. По его версии, они касаются возможного подкупа судей Высшего антикоррупционного суда и попыток договориться с прокурорами САП в интересах городского головы одного из городов Львовской области.

В записях фигурируют руководительница адвокатского бюро "Редич и партнеры" Наталья Редич, работающая в этом бюро супруга главы САП Александра Клименко, адвокат Анна Козачина и представители городского головы.

Как сообщается в видео, участники разговоров обсуждали $10 тыс. за возможность продвижения дела, а также контакты с судьями и прокурорами. Из записей, однако, не понятно, какую именно роль в этой истории играла жена Клименко и шла ли речь об оплате адвокатских услуг или неправомерном вознаграждении. Нет и подтвержденных данных, что деньги получили судьи или прокуроры.

Это дело касается конфискации автомобиля Audi Q7 2023 выпуска, которым пользовался городской голова одного из городов Львовщины. Высший антикоррупционный суд признал актив необоснованным, а Апелляционная палата оставила это решение по-прежнему. Автомобиль стоимостью 4,2 млн грн взыскали в доход государства.