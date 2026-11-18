Причина холода у стекла не всегда связана со щелями

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Найти сквозняк у закрытого окна поможет тонкая бумажная салфетка: медленно проведите ею вдоль стыков створки, рамы и подоконника. Входящий через щель воздух отклонит свободный край. Так можно определить место продувания, прежде чем решать вопрос о ремонте.

Как проверить окно простыми способами, рассказывает "Телеграф". Перед проверкой уберите салфетку из потока от батареи, закройте другие окна и выключите вентилятор, затем подносите её к отдельным участкам стыка: движение бумаги вдали от щелей само по себе не доказывает продувание.

Плотность прижима проверьте обычным листом: поместите его между створкой и рамой, закройте окно ручкой и осторожно потяните. Повторите проверку в нескольких местах по периметру. Если на одном участке лист выходит заметно легче, осмотрите уплотнитель: нет ли грязи, разрывов или замятых мест.

Сравнение нескольких участков помогает обнаружить неравномерный прижим створки Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Загрязнённый уплотнитель очистите, повреждённый замените подходящим профилем. При неравномерном прижиме может понадобиться регулировка фурнитуры – менять всю раму для этого не требуется. Отдельно проверьте стык подоконника и откосов: воздух способен проникать через монтажный шов.

Если стыки герметичны, а прохлада ощущается возле самого стекла, причина бывает в движении остывающего воздуха вниз. Такой поток можно принять за сквозняк. Заклеивание стыков в этом случае не устраняет источник ощущения холода.

Как сообщал "Телеграф", окна "плачут", когда водяной пар из комнатного воздуха оседает на холодном стекле. Влаги добавляют повседневные дела и даже дыхание, а шторы и подоконники способны мешать обогреву окна.