Забудьте про грядки: эта хитрость позволит вам создать цветник мечты за несколько минут

"Телеграф" рассказывает об интересном лайфхаке, который сэкономит вам кучу времени и сил

"Хаотичное садоводство" приобретает популярность благодаря своей доступности и естественности. Если вы мечтаете об ароматном цветнике, но считаете традиционное садоводство слишком сложным – эта техника именно для вас.

"Телеграф" расскажет, что это за техника. А также как ее сделать в своем саду, чтобы соседи и подписчики были шокированы вашей изобретательностью.

Что такое хаотичное садоводство

Хаотическое садоводство – это техника садоводства. Она предполагает разбрасывание семян и наблюдение за результатами.

Дизайнер лугов Кори Каспер в издании Realsimple объясняет, что это нарушение правил традиционного садоводства. Речь идет о том, чтобы разрешить растениям расти так, как они хотят, без симметрии или строгого порядка.

Этот метод имитирует естественные процессы: семена разносятся ветром, растения самосеются после завершения цикла роста. Вместо точной высадки вы просто разбрасываете семена. Вместо обрезки – позволяете растениям самостоятельно распространяться. В таком саду разные виды часто сосуществуют в одном пространстве.

На фото, которые вы увидите, видно, что на одном участке растут разные цветы и растения. В настоящее время это выглядит странным, но простым способом украсить сад.

Как выглядит "хаотичное садоводство". Фото — benjaminclutton

Техника "хаотическое садоводство". Фото — benjaminclutton

Преимущества для начинающих

Хаотическое садоводство идеально подходит для начинающих людей с ограниченной энергией или физическими ограничениями. В этой технике главное – принять дикую сторону природы и наслаждаться ею.

"Это делает садоводство веселым, позволяя вам расслабиться и проявить творчество, а не беспокоиться о том, чтобы все было идеально", – говорит дизайнер.

Как создать собственный хаотический сад

Шаг 1: Выберите стиль

Возможные варианты:

Местный сад с низкими потребностями ухода

Сад полевых цветов или для опылителей

Огород с овощами (требует больше внимания)

Однолетний сад с растениями одного сезона

Ищите готовые наборы семян, которые подходят для вашей местности и гармонично сочетаются.

Шаг 2: Определите место

По словам Каспера, хаотический сад можно создать в любом ограниченном пространстве. Выберите участок с подходящим освещением для ваших растений – обычно лучшее цветение будет на солнечных местах.

"Важно четко отделить простор для хаотического сада, чтобы он не казался просто заброшенным", — советует Каспер. Если рядом находится традиционный сад, создайте визуальное разделение с помощью элементов ландшафтного дизайна.

Шаг 3: Подготовьте почву

Очистите выбранный участок от существующей растительности и сорняков. При необходимости добавьте слой плодородной садовой земли. "Этот шаг позволит вам больше наслаждаться садом и меньше работать, пока он растет", – отмечает Каспер.

Шаг 4: Рассейте семена

Время посева имеет решающее значение. Лучше всего разбрасывать семена весной или осенью, а не летом. После подготовки почвы равномерно рассейте семена, регулярно поливайте до прорастания. Через несколько недель можно досеять жидкие участки. Когда растения приживутся, полив можно ограничить (если вы не выращиваете овощи в засушливом регионе).

Советы для гармоничного вида

"Важно удерживать хаос в определенных пределах, поддерживать порядок вокруг сада и наслаждаться процессом", — говорит Каспер. Однако следует помнить, что не всем нравится эстетика природного сада. Самая большая проблема хаотического садоводства – это восприятие другими людьми. Не каждый оценит растения разной высоты и свободно переплетающиеся размера.

"Хотя натуралистическое садоводство становится все более популярным, и многие понимают его преимущества, некоторые все еще колеблются", — заключает Каспер.

Так что если вам нравится естественный вид сада, помните: садоводство — это прежде всего процесс, который должен доставлять удовольствие.

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