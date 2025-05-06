В центре Кропивницкого можно арендовать "хищную" квартиру (видео)

Пользователей сети поразил ремонт двухкомнатной квартиры и любовь владельцев к диким кошачьим

В Украине продают не только потенциально интересные квартиры под ремонт, но и настоящие чудеса дизайнерской мысли. Почувствовать себя в саванне или своими среди хищников могу помочь квартира в Кропивницком.

Ее сдают в аренду через риелтора Вадима – он поделился видео. Двухкомнатная квартира без балкона и с перепланировкой одной комнаты в кухню-студию сразу поражает своими стилистическими решениями в ремонте. Риэлтор спрашивает — в каких годах была мода на такие "хищные" принты.

Смежная с кухней комната имеет леопардовые обои и двух животных на одной из стен, в коридоре – картина с тигром, санузел совмещен ярко салатовый, а вторая комната может понравиться любителям розового цвета и цветов. Есть у квартиры и плюсы — она расположена в центре, имеет окна на две стороны, северную и южную, достаточно ухоженная и меблированная. Стоимость аренды указана в комментариях – 9 тысяч гривен.

Комментаторы не скупились на эпитеты. "Тяжелый люкс", "сдают сразу с животными", "та самая квартира маминой подруги" и не только. Часть комментаторов поделились и своими историями, например, что родители поклеили такие же обои. Предположение относительно идеи ремонта называют начало 2000-х, поэтому эта квартира даст погрузиться в атмосферу рубежа тысячелетий.

Ранее "Телеграф" рассказывал об элитной двухэтажной квартире, которую продают в Вышгороде. Цена у нее – не каждому по карману.