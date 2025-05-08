С Днем памяти и примирения 2025! Красивые открытки и трогательные пожелания в стихах

С 1939 по 1945 год Украина, по разным оценкам, потеряла около 8-10 млн человек

В четверг, 8 мая, Украина вместе с Европой отмечает памятную дату — День памяти и примирения. Этот праздник посвящен чествованию памяти погибших во Второй Мировой войне (1939-1945 года), а также победе над нацисткой Германией.

Для украинцев война за свободу и независимость все еще продолжается, поэтому такое печальное событие приобретает для нашего народа особый смысл, напоминая о ценности мира и человеческой жизни.

Сегодня — не только день памяти и скорби, но и возможность ощутить гордость за мужество, стойкость и силу духа народа Украины, который продолжает борьбу с российской агрессией. "Телеграф" по этому поводу подготовил подборку открыток и пожеланий в стихах для друзей, родных и близких!

День памяти и примирения 8 мая

Пусть будет светлою и чистою память

В великий день примирения,

И пусть не погаснет души пламя

И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!

Открытки с Днем памяти и примирения

В день памяти и примирения

Мы чтим погибших в той войне.

Им — слава, вечное свечение,

Нам — мир на родной земле.

Поздравления с Днем памяти и примирения

Герои живы в нашем сердце и памяти,

Их подвиг — бессмертен, как светлый маяк.

Пусть мир и свобода будут на нашей земле,

А тени войны исчезнут навек.

Пусть светит над нами лишь ясное небо,

Чтоб больше не было ни слез, ни тьмы.

Украине — мира, любви и победы,

Чтоб каждый день приносил свет и мечты.

Как поздравить с Днем памяти и примирения

Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.

8 мая — День памяти и примирения в Украине

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