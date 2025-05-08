С Днем памяти и примирения 2025! Красивые открытки и трогательные пожелания в стихах
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С 1939 по 1945 год Украина, по разным оценкам, потеряла около 8-10 млн человек
В четверг, 8 мая, Украина вместе с Европой отмечает памятную дату — День памяти и примирения. Этот праздник посвящен чествованию памяти погибших во Второй Мировой войне (1939-1945 года), а также победе над нацисткой Германией.
Для украинцев война за свободу и независимость все еще продолжается, поэтому такое печальное событие приобретает для нашего народа особый смысл, напоминая о ценности мира и человеческой жизни.
Сегодня — не только день памяти и скорби, но и возможность ощутить гордость за мужество, стойкость и силу духа народа Украины, который продолжает борьбу с российской агрессией. "Телеграф" по этому поводу подготовил подборку открыток и пожеланий в стихах для друзей, родных и близких!
Пусть будет светлою и чистою память
В великий день примирения,
И пусть не погаснет души пламя
И ближе друг к другу станем хоть на мгновение!
В день памяти и примирения
Мы чтим погибших в той войне.
Им — слава, вечное свечение,
Нам — мир на родной земле.
Герои живы в нашем сердце и памяти,
Их подвиг — бессмертен, как светлый маяк.
Пусть мир и свобода будут на нашей земле,
А тени войны исчезнут навек.
Пусть светит над нами лишь ясное небо,
Чтоб больше не было ни слез, ни тьмы.
Украине — мира, любви и победы,
Чтоб каждый день приносил свет и мечты.
Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.
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