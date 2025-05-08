З Днем пам’яті та примирення 2025! Гарні листівки та зворушливі побажання у віршах

З 1939 по 1945 рік Україна, за різними оцінками, втратила близько 8-10 млн осіб

У четвер, 8 травня, Україна разом із Європою відзначає пам’ятну дату – День пам’яті та примирення. Це свято присвячене вшануванню пам’яті загиблих у Другій Світовій війні (1939-1945), а також перемозі над нацисткою Німеччиною.

Для українців війна за свободу та незалежність все ще триває, тому така сумна подія набуває для нашого народу особливого сенсу, нагадуючи про цінність миру та людського життя.

Сьогодні — не лише день пам’яті та скорботи, а й можливість відчути гордість за мужність, стійкість та силу духу народу України, який продовжує боротьбу з російською агресією. "Телеграф" з цього приводу підготував добірку листівок та побажань у віршах для друзів, рідних та близьких!

День пам'яті та примирення 8 травня

Хай буде світлою і чистою пам'ять

У великий день примирення.

Нехай не згасне полум'я душі,

І буде мир у кожному серці

Листівки з Днем пам'яті та примирення

У День пам'яті та примирення

Ми шануємо загиблих у тій війні.

Їм — слава, вічне світло в серцях,

А нам — мир на рідній землі.

Привітання з Днем пам'яті та примирення

Герої живі в нашому серці та пам’яті,

Їхній подвиг — безсмертний, як світлий маяк.

Нехай мир і свобода будуть на нашій землі,

А тіні війни зникнуть навік.

Нехай ясне небо над нами сяє,

Щоб сльози війни більше не лились.

Україні — миру, кохання і сили,

Щоб щастя і радість в серцях розцвіли

Як привітати з Днем пам'яті та примирення

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

8 травня – День пам'яті та примирення в Україні

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