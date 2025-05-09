Рискуете потерять весь урожай: что нельзя делать 9 мая
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Что категорически запрещено делать в церковный праздник 9 мая 2025
В эту пятницу, 9 мая, православные христиане и греко-католики чтят память Николая Чудотворца по новому стилю. В народе – Николай Летний или Николай Теплый.
В честь перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари появился этот церковный праздник. Когда территории Малой Азии захватывали турки-сельджуки, христиане могущества святого могут сжечь или осквернить. Потому итальянские купцы отправились туда, забрали мощи и перевезли в город Бари в Италии.
Мощи святителя Николая до сих пор там хранятся. Они находятся в специально построенной базилике.
Традиции и приметы 9 мая
В храмах совершаются торжественные литургии, верующие молятся за исцеление, защиту и поддержку. Этот день – хорошее время для примирения и улаживания отношений. Также принято раздавать милостыню, угощать едой бедных и одиноких.
- в этот день идет дождь — будет хороший урожай пшеницы;
- В этот день будет ясная погода.
Что нельзя делать 9 мая
- ссориться и злословить – навлечете беду на целую семью;
- отказывать нуждающимся в помощи – если помощь понадобится вам, никто не протянет руку в будущем;
- сажать что-то на огороде – не уродит урожай.
Именины 9 мая
В этот день именины отмечают Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День матери в 2025 году. Ежегодно праздник отмечается во второе воскресенье мая.