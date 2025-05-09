Рискуете потерять весь урожай: что нельзя делать 9 мая

Что категорически запрещено делать в церковный праздник 9 мая 2025

В эту пятницу, 9 мая, православные христиане и греко-католики чтят память Николая Чудотворца по новому стилю. В народе – Николай Летний или Николай Теплый.

В честь перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари появился этот церковный праздник. Когда территории Малой Азии захватывали турки-сельджуки, христиане могущества святого могут сжечь или осквернить. Потому итальянские купцы отправились туда, забрали мощи и перевезли в город Бари в Италии.

Мощи святителя Николая до сих пор там хранятся. Они находятся в специально построенной базилике.

Традиции и приметы 9 мая

В храмах совершаются торжественные литургии, верующие молятся за исцеление, защиту и поддержку. Этот день – хорошее время для примирения и улаживания отношений. Также принято раздавать милостыню, угощать едой бедных и одиноких.

в этот день идет дождь — будет хороший урожай пшеницы;

В этот день будет ясная погода.

Фото: freepik

Что нельзя делать 9 мая

ссориться и злословить – навлечете беду на целую семью;

отказывать нуждающимся в помощи – если помощь понадобится вам, никто не протянет руку в будущем;

сажать что-то на огороде – не уродит урожай.

Именины 9 мая

В этот день именины отмечают Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда День матери в 2025 году. Ежегодно праздник отмечается во второе воскресенье мая.