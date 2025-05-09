Ризикуєте втратити весь урожай: що не можна робити 9 травня

Що категорично заборонено робити у церковне свято 9 травня 2025

Цієї п’ятниці, 9 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять Миколая Чудотворця за новим стилем. У народі — Микола Літній або Микола Теплий.

На честь перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до Барі з’явилося це церковне свято. Коли території Малої Азії захоплювали турки-сельджуки, християни що мощі святого можуть спалити чи осквернити. Тому італійські купці вирушили туди, забрали мощі і перевезли до міста Барі в Італії.

Мощі святителя Миколая й досі там зберігаються. Вони перебувають у спеціально збудованій базиліці.

Традиції та прикмети 9 травня

У храмах проводяться урочисті літургії, віряни моляться за зцілення, захист і підтримку. Цей день — гарний час для примирення та влагодження стосунків. Також заведено роздавати милостиню, пригощати їжею бідних і самотніх.

в цей день дощить — буде гарний урожай пшениці;

ясна погода в цей день — буде гарний урожай винограду.

Фото: freepik

Що не можна робити 9 травня

сваритися і злословити — накличете біду на цілу сім’ю;

відмовляти нужденним у допомозі — якщо допомога знадобиться вам, ніхто не протягне руку в майбутньому;

садити щось на городі — не вродить урожай.

Іменини 9 травня

Цього дня іменини відзначають Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День матері у 2025 році. Щорічно свято відзначається у другу неділю травня.