Ризикуєте втратити весь урожай: що не можна робити 9 травня
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Що категорично заборонено робити у церковне свято 9 травня 2025
Цієї п’ятниці, 9 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять Миколая Чудотворця за новим стилем. У народі — Микола Літній або Микола Теплий.
На честь перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лікійських до Барі з’явилося це церковне свято. Коли території Малої Азії захоплювали турки-сельджуки, християни що мощі святого можуть спалити чи осквернити. Тому італійські купці вирушили туди, забрали мощі і перевезли до міста Барі в Італії.
Мощі святителя Миколая й досі там зберігаються. Вони перебувають у спеціально збудованій базиліці.
Традиції та прикмети 9 травня
У храмах проводяться урочисті літургії, віряни моляться за зцілення, захист і підтримку. Цей день — гарний час для примирення та влагодження стосунків. Також заведено роздавати милостиню, пригощати їжею бідних і самотніх.
- в цей день дощить — буде гарний урожай пшениці;
- ясна погода в цей день — буде гарний урожай винограду.
Що не можна робити 9 травня
- сваритися і злословити — накличете біду на цілу сім’ю;
- відмовляти нужденним у допомозі — якщо допомога знадобиться вам, ніхто не протягне руку в майбутньому;
- садити щось на городі — не вродить урожай.
Іменини 9 травня
Цього дня іменини відзначають Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли День матері у 2025 році. Щорічно свято відзначається у другу неділю травня.