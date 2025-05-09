Как всего за 3 тысячи получить новую мебель: столик, диван и качели практически из ничего (фото)

Эти уникальные предметы придадут атмосферности дому или саду

Строительные поддоны — настоящий клад для тех, кто любит делать красивые вещи своими руками и не готов тратить половину зарплаты на модную мебель. Из них можно собрать что угодно: от стильного журнального столика до уютного дивана или даже качелей для дачи.

Журнальный столик в стиле лофт

Самое простое, что можно смастерить из строительных паллет, это журнальный столик. С такой задачей справится даже офисный работник ни разу не державший в руках шуруповерт.

Для этого нужно взять два или три поддона, отшлифовать их при помощи наждачной бумаги и скрепить при помощи саморезов. Остается только покрыть лаком по дереву и прикрутить снизу колесики для мебели.

Глянцевый, матовый, цветной – лак выбирайте на свой вкус. Также можно использовать краску, чтобы столик гармонично списался в интерьер.

Если хочется создать немного более сложный проект – можно накрыть конструкцию стеклом, приклеив его по углам термоклеем.

Что касается стоимости такой обновки для интерьера, посчитаем: 0,5 литра лака по дереву стоит примерно 70 грн, колесики для мебели – от 25 грн за штуку в зависимости от размера и качества.

Цены на строительные паллеты стартуют от 100 грн. за штуку. Таким образом эффектный столик в стиле лофт из 2 поддонов обойдется в сумму около 400 грн. Дешево и стильно!

Диван из поддонов

Диван из европаллет изготавливается по тому же принципу – после обработки шкуркой ставим их друг на друга и скрепляем саморезами, а затем прикручиваем спинку. Хотя в некоторых случаях можно обойтись и без нее.

Проект ограничивается только фантазией мастера. Это может быть многосекционный диван для большой семьи или маленький аккуратный уголок для уединенного отдыха.

Правда здесь, кроме поддонов придется использовать подушки, а возможно и матрасы – в зависимости от вашей задумки.

Качели из строительных паллет

Кто из нас в детстве не мечтал о качелях на даче, а некоторые люди обожают их даже во взрослом возрасте. Они придают саду или террасе особый шарм и заставляют забыть о плотном графике.

Качели из поддонов – это по сути тот же мини-диван, только подвешенный на опору. Специальные краски и лаки для наружных работ позволят сохранить яркость цветов и защитить деревянные элементы от влаги и солнечных лучей.

Чтобы качели были не только красивыми, но и безопасными, нужно правильно их закрепить. Это можно сделать следующими способами:

С применением цепей. Для этого используют специальные крепления — так называемые крюки-груши. Такой способ фиксации идеально подходит для качелей, которые должны свободно раскачиваться в любом направлении.

С использованием тросов. Тросы часто применяют для подвешивания качелей к деревьям или установленным опорам. При этом важно подобрать тросы нужной толщины и прочности, чтобы обеспечить надежность и безопасность конструкции.

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