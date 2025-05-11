Три загадочные вещи из СССР, которые удивляют своим видом. Угадайте, зачем они нужны (фото)

Новое поколение может даже не догадываться о предназначении этих вещей

Жизнь в СССР отличалась весьма своеобразным бытом и образом жизни. Среди советских граждан был популярен целый ряд вещей, которые своим видом могут вогнать в ступор современных людей.

"Телеграф" рассказывает о 3 странны вещах из СССР, которые знали почти все в то время.

Эта вещь, похожая на какой-то чехол, была у многих. На самом деле — это электрогрелка. Её использовали во время болезни, а иногда просто, чтобы отогреться после морозной прогулки.

Предназначение этого известного ежика вряд ли смогут угадать современные люди. Удивительно, но это пепельница. Причудливая "штуковина" хранила в себе несколько маленьких ежат, что позволяло использовать ее большой компании на посиделках. Особо находчивые хозяйки со временем стали использовать ее как мерные чашечки.

Это не почтовый ящик и не шкаф. Это такая советская духовка.

Напомним, ранее "Телеграф" уже рассказывал о странных вещах из СССР. Увидеть подборку из еще пяти странных предметов можно, перейдя по ссылке. Попробуйте угадать, зачем они были нужны.