"Ну шо, съезжу и я в тот Дубай": смешной тренд покорил соцсети (видео)

Есть бесплатный способ отдохнуть в Дубае

Большинство украинок из-за войны и экономических проблем не могут позволить себе заграничный отдых. Впрочем, люди находят альтернативные способы поднять настроение в современных условиях.

В социальных сетях, в частности TikTok, набирает популярность новый формат видео. Украинские женщины всех возрастов, как городские, так и сельские жительницы, превращают обычные фотографии в "фотографии из Дубая" с помощью специальных фильтров. Такие видео очень веселят пользователей соцсетей.

Сущность тренда заключается в использовании технологии, которая оставляет только лицо и позу человека из оригинального фото. Фильтр автоматически создает образ элегантной женщины в красном платье на фоне известных локаций Дубая. Обычные элементы, например рабочая форма, предметы быта или деревенский "реквизит", исчезают, уступая место гламурному образу.

Этот творческий подход — своеобразный бегство от реальности в условиях войны, которая продолжается в Украине. Девушки и женщины из разных уголков страны активно приобщаются к флешмобу — таких видео в соцсетях уже сотни. Показываем несколько из них.

Ранее "Телеграф" также показывал смешное видео с котом, ставшим хитом в сети.