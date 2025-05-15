Категорически запрещено: что нельзя делать 15 мая, чтобы не остаться без поддержки
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В этот день верующие соблюдают некоторые запреты
В этот четверг, 15 мая, православные христиане и греко-католики чтят память святого Пахомия Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь, этот праздник отмечался 28 мая.
Пахомий родился примерно в 292 году в Египте в языческой семье. Еще будучи юношей, он принял христианство. Он служил в армии, а когда вернулся, поселился в пустыне и там начал суровую подвижническую жизнь.
Пахомий основал первую монашескую общину в Тавенне и создал устав монастырской жизни. Как сообщают церковные источники, он считается законодателем монашеской братской жизни.
Традиции и приметы 15 мая
Да, это праздник церковный. Однако оно имеет значение в народном календаре. Верующие в этот день посетят церковь и молятся о мире в семье.
- вечером квакают лягушки — ждите теплое лето;
- роса утром на траве — ждите хорошего урожая капусты в этом году;
- хорошая погода 15 мая — ваша семья будет счастлива;
Что нельзя делать 15 мая
- много работать – так вы можете навлечь недоразумения в вашу семью;
- презирать потребности других — можете и сами остаться без поддержки;
- игнорировать духовное – в этот день стоит уделить внимание молитве.
Именины 15 мая
Свои именины в этот день отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.
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