Категорически запрещено: что нельзя делать 15 мая, чтобы не остаться без поддержки

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В этот четверг, 15 мая, православные христиане и греко-католики чтят память святого Пахомия Великого. До перехода на новоюлианский церковный календарь, этот праздник отмечался 28 мая.

Пахомий родился примерно в 292 году в Египте в языческой семье. Еще будучи юношей, он принял христианство. Он служил в армии, а когда вернулся, поселился в пустыне и там начал суровую подвижническую жизнь.

Пахомий основал первую монашескую общину в Тавенне и создал устав монастырской жизни. Как сообщают церковные источники, он считается законодателем монашеской братской жизни.

Традиции и приметы 15 мая

Да, это праздник церковный. Однако оно имеет значение в народном календаре. Верующие в этот день посетят церковь и молятся о мире в семье.

вечером квакают лягушки — ждите теплое лето;

роса утром на траве — ждите хорошего урожая капусты в этом году;

хорошая погода 15 мая — ваша семья будет счастлива;

Фото: freepik

Что нельзя делать 15 мая

много работать – так вы можете навлечь недоразумения в вашу семью;

презирать потребности других — можете и сами остаться без поддержки;

игнорировать духовное – в этот день стоит уделить внимание молитве.

Именины 15 мая

Свои именины в этот день отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

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