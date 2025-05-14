Аномальная погода весной уничтожила урожай в Украине: какие ягоды станут дефицитом

Больше всего пострадали ранние сорта

Непогода этой весной в Украине нанесла огромный ущерб плодово-ягодным культурам. Заморозки в мае и апреле особенно ударили по голубике и черешне, поставив будущий урожай под угрозу.

В Кировоградской области в селах Бовтышка и Приютовка аграрии фиксируют потери урожая голубики в связи с апрельскими заморозками. В Бовтышевке пострадали ранние сорта, а поздние, которые цветут в мае, выдержали холода. Об этом пишет Bizagro.

По итогу в этом селе планируют собрать урожай только с одного гектара. В то же время в Приютовке потеряно 20% голубики и 80% черешни. К слову, из-за этого ягода может подорожать.

В то же время, в Закарпатской области аномальные весенние морозы нанесли сокрушительный удар по черешневым деревьям, практически полностью уничтожив будущие плоды. После серьезных холодов на ветках деревьев остались только увядшие цветки и крошечные плоды, которым вряд ли удастся вырасти до привычных размеров, пишет издание "Новини Закарпаття".

Отмечается, что отсутствие местной черешни будет иметь не только экономические последствия для выращивающих эту культуру фермеров, но и повлияет на местный рынок. Есть вероятность, что на рынке будет импортная черешня, цена на которую будет значительно выше.

Аналогичная ситуация фиксируется и во Львовской области. От похолодания пострадали абрикосы, персики, черешни и вишни. Яблони и груши, распускающие цвет позже, получили меньше повреждений. По словам фермеров, эти культуры имеют шанс дать средний или хороший урожай, хотя качество плодов может частично пострадать.

Заморозки затронули также клубнику, черную смородину, малину. Замерзание цветочных почек означает, что часть ягод просто не появится.

Основные сельскохозяйственные культуры — зерновые, кукуруза, овощи — не понесли серьезного ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этой весной фермеры из разных регионов сообщают о массовой гибели растений.