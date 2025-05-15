Категорично заборонено: що не можна робити 15 травня, щоб не залишитися без підтримки
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Цього дня віряни дотримуються деяких заборон
Цього четверга, 15 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого Пахомія Великого. До переходу на новоюліанський церковний календар, це свято відзначалося 28 травня.
Пахомій народився приблизно у 292 році в Єгипті у поганській родині. Ще бувши юнаком, він прийняв християнство. Він служив в армії, а коли повернувся, оселився у пустелі і там розпочав суворе подвижницьке життя.
Пахомій заснував першу чернечу спільноту в Тавенні і створив устав монастирського життя. Як повідомляють церковні джерела, він вважається законодавцем монашого братського життя.
Традиції та прикмети 15 травня
Так, це свято церковне. Однак воно має значення у народному календарі. Віряни цього дня відвідуть церкву і моляться про мир у родині.
- ввечері кумкають жаби — чекайте на тепле літо;
- роса зранку на траві — чекайте на гарний урожай капусти цьогоріч;
- гарна погода 15 травня — ваша родина буде щасливою;
Що не можна робити 15 травня
- багато працювати — так ви можете накликати непорозуміння у вашу родину;
- зневажати потреби інших — можете й самі лишитися без підтримки;
- ігнорувати духовне — в цей день варто приділити увагу молитві.
Іменини 15 травня
Свої іменини цього дня відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначатимуть День Києва у 2025 році. Столиця готується до свята.