Мария — не Маша: языковед объяснила, какие имена действительно украинские

"Русские" формы имен не естественны для украинского языка

Уменьшительные формы имен типа "Маша", "Даша" или "Миша" не являются украинскими — об этом напоминает преподавательница украинского языка и популяризатор родного слова Мария Словолюб. Она объяснила, почему формы с характерным окончанием "-ша" заимствованы, и как они отличаются от традиционных украинских.

О разных формах важно помнить, но говорить, что это не украинские имена — некорректно. Имена имеют происхождение из разных языков. Филолог приводит в пример имя Мария. Оно происходит из древнееврейского и звучит как Мариам. Украинский адаптировал ее к Марии, а английский к Mary.

И уже в языке и по его правилам формируются уменьшительно-ласкательные формы. Имена с уменьшительными формами на "-ша" (Саша, Ксюша, Маша, Паша), характерны для русского языка. В украинском языке используют:

Марія — Марічка, Маруся, Марійка;

Дарина — Даринка, Даруся;

Михайло — Михасик, Михайлик;

Павло — Павлик, Павлусь.

На украинскую систему имен сильно повлияла русификация, ведь из других соседних стран не произошло столько заимствований. Сейчас популярно заимствовать имена из других языков, например итальянского, но если создавать их формы на украинском, нужно понимать, что свойственно языку.

Дарья или Дарина

Отдельно следует остановиться на этих именах, ведь они вызывают дополнительный спор. Два похожих имени в действительности имеют очень разное происхождение. Дарья (Дария) происходит от имени древнеперского царя. Дарина – имя славянское. Так что Дарину называть Дашей может быть некстати, ведь эти имена не тождественны.

Правильно ли называться "Маша" или "Даша"?

Эксперт отмечает, что это личный выбор. Однако следует различать свою идентичность и языковую принадлежность. Если мы говорим о языке, важно понимать, какая форма естественна для него. "Мы не говорим, что какое-то имя хуже или лучше. Мы говорим только о том, есть ли форма имени присущая украинскому языку", — отмечает Мария.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских словах, которые советские власти вывели из ежедневного употребления. К примеру, овощи и фрукты были заменены на овощи и фрукты.