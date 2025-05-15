Марія — не Маша: мовознавиця пояснила, які імена справді українські

"Російські" форми імен не природні для української мови

Зменшувальні форми імен на кшталт "Маша", "Даша" чи "Міша" не є питомо українськими — про це нагадує викладачка української мови та популяризаторка рідного слова Марія Словолюб. Вона пояснила, чому форми з характерним закінченням "-ша" є запозиченими, і як вони відрізняються від традиційних українських.

Про різні форми важливо пам’ятати, але казати, що це не українські імена — некоректно. Імена мають походження з різних мов. Філологиня наводить як приклад ім’я Марія. Воно походить зі староєврейської і звучить як Маріам. Українська адаптувала її до Марії, а англійська до Mary.

І вже у мові та за її правилами формуються зменшувально-пестливі форми. Імена зі зменшувальними формами на "-ша" (Саша, Ксюша, Маша, Паша), характерні для російської мови. В українській мові натомість використовують:

Марія — Марічка, Маруся, Марійка;

Дарина — Даринка, Даруся;

Михайло — Михасик, Михайлик;

Павло — Павлик, Павлусь.

На українську систему імен сильно вплинула русифікація, адже з мов інших сусідніх країн не відбулось стільки запозичень. Зараз популярно запозичувати імена з інших мов, наприклад, італійської, але якщо створювати їхні форми українською, потрібно розуміти, що властиво мові.

Дар’я чи Дарина

Окремо варто зупинитися на цих іменах, адже вони викликають додаткову суперечку. Два схожих імені насправді мають дуже різне походження. Дар’я (Дарія) походить від імені давньоперського царя. Дарина — ім’я слов’янське. Тож Дарину називати Дашею може бути недоречно, адже ці імена не тотожні.

Чи правильно називатися "Маша" або "Даша"?

Експертка зазначає, що це особистий вибір. Проте слід розрізняти власну ідентичність і мовну приналежність. Якщо ми говоримо про мову, важливо розуміти, яка форма природна для неї. "Ми не кажемо, що якесь ім’я гірше чи краще. Ми говоримо лише про те, чи є форма імені властива українській мові", — наголошує Марія.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські слова, які радянська влада вивела із щоденного вжитку. Наприклад, городина та садовина були замінені на овочі та фрукти.