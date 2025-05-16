Как превратить дачу в курорт: строим бассейн своими руками и недорого

Нужна только специальная пленка и камни

Иметь свой бассейн – это не роскошь, а вполне доступная вещь для владельцев частных домов и дач. Даже небольшой водоем во дворе спасает в летнюю жару и создает место для отдыха всей семьи.

Бассейн на собственном дворе — отличный выход для тех, у кого есть дача. В YouTube предложили интересное решение, как сделать надежный бассейн из доступных материалов.

Самый простой способ создания бассейна подойдет каждому, кто имеет участок земли. Для этого вам понадобится специальная прорезиненная пленка, используемая для лодок и камни для оформления краев. Процесс начинается с копания ямы нужной глубины. Затем дно и стенки устилают пленкой, а края фиксируют камнями.

Важно купить качественную плёнку, которая не боится солнца и мороза. Такой материал может прослужить до 10 лет без замены.

Если вы хотите иметь еще и систему фильтрации, вам понадобится дополнительное оборудование.

Система фильтрации и ухода за бассейном

Для чистой воды требуется система фильтрации. Она включает в себя насос, ультрафиолетовую лампу и фильтры. Насос прокачивает воду через систему, лампа обеззараживает ее, а фильтры задерживают грязь. Как собрать систему — смотрите в видео:

Для качественной очистки следует использовать бочку с кварцевым песком – он задерживает даже мельчайшие частицы грязи и водоросли. Не забудьте предугадать возможность промывки фильтров, иначе они быстро засорятся.

Вместо хлорки для очистки воды лучше использовать перекись водорода. Он эффективно уничтожает бактерии и водоросли и позволяет удерживать воду чистой длительное время. Для бассейна среднего размера достаточно прибавлять примерно четверть бутылки 50% перекиси водорода раз в неделю.

Для чистки поверхности воды используйте детский сачок со вшитыми колготками. Дно чистят самодельным пылесосом из насадки от обычного пылесоса и гофрированной трубы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сделать живой забор на даче. Мы рассказывали о выборе растений и уходе за ними.