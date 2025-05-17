Что нельзя делать 17 мая, чтобы не принести в дом несчастья на целый год

Верующие в этот день соблюдают некоторые запреты

Сегодня, 17 мая, православные христиане и греко-католики чтят память святых апостолов Андроника и Юнию. Ранее это событие приходилось на 26 мая, но с переходом на новоюлианский церковный календарь дата изменилась.

Святой Андроник был епископом Паннонии (современная Венгрия), а Юния – его сотрудницей в апостольском служении. Они проповедовали Евангелие язычникам и побуждали к христианству. Они стремились закрыть все языческие храмы и строить христианские церкви.

За веру в Христа, они подверглись преследованиям. За это они также потерпели мученическую смерть.

Традиции и приметы 17 мая

Согласно народному календарю, в этот день завершались весенние работы и наступала подготовка к летнему сезону. Считалось, что после 17 мая наступает тепло, поэтому крестьяне оканчивали посевные работы и начинали уход за посевами.

идет дождь в этот день – ждите щедрый урожай груш осенью;

жарко 17 мая — лето будет таким же;

пасмурная погода в этот день — ждите хорошего урожая осенью.

Что нельзя делать 17 мая

отправляться в дальний путь — вас могут ждать неудачи;

принимать важные решения — они будут иметь негативные последствия;

идти в лес – в этот день очень активные змеи;

ссориться, злословить — неудачи будут преследовать ваш дом круглый год.

Именины 17 мая

В этот день именины отмечают Мирослава, Мария, Кирилл, Леонтий и Никита.

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