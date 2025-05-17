Що не можна робити 17 травня, щоб не принести в дім нещастя на цілий рік

Віряни в цей день дотримуються деяких заборон

Сьогодні, 17 травня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святих апостолів Андроніка та Юнію. Раніше ця подія припадала на 26 травня, але з переходом на новоюліанський церковний календар, дата змінилася.

Святий Андронік був єпископом Паннонії (сучасна Угорщина), а Юнія — його співпрацівницею в апостольському служінні. Вони проповідували Євангеліє язичникам і спонукали до християнства. Вони прагнули закрити усі язичницькі храми і будувати християнські церкви.

За віру в Христа, вони зазнали переслідувань. За це вони також зазнали мученицької смерті.

Традиції та прикмети 17 травня

Згідно з народним календарем, в цей день завершувалися весняні роботи і наставала підготовка до літнього сезону. Вважалося, що після 17 травня настає тепло, тому селяни закінчували посівні роботи та починали догляд за посівами.

йде дощ в цей день — чекайте на щедрий врожай груш восени;

спекотно 17 травня — літо буде таким самим;

похмура погода цього дня — чекайте на гарний урожай восени.

Що не можна робити 17 травня

вирушати у далеку дорогу — на вас можуть чекати невдачі;

ухвалювати важливі рішення — вони матимуть негативні наслідки;

іти до лісу — в цей день дуже активні змії;

сваритися, лихословити — невдачі переслідуватимуть вашу оселю цілий рік.

Іменини 17 травня

В цей день іменини відзначають Мирослава, Марія, Кирило, Леонтій та Микита.

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