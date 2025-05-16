Не спутайте важное событие с российским праздником

День отца – это праздник, посвященный чествованию роли родителей и отцовства. В этот день дети и близкие выражают любовь, благодарность и уважение к своим папам. В разных странах мира праздник отмечается в разные даты, как и День дочери или День матери. Но главное, украинцам не стоит путать событие с российским Днем отца.

День отца в Украине официально отмечают каждый год в третье воскресенье июня. В 2025 году это произойдет 15 июня. Праздник был введен указом президента Петром Порошенко в 2019 году, чтобы поддержать важную роль отцов в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.

День отца — история праздника

Праздник появился в США в 1910 году по инициативе американки Соноры Додд. Ее воспитывал отец-одиночка, заботившийся о шестерых детях после смерти жены. Вдохновленная преданностью родного человека, Сонора предложила учредить особый день в честь отцов — именно в третье воскресенье июня. К началу 2000-х годов День отца стал официальным праздником во многих странах мира.

Фото: freepik

Как не спутать с российским Днем отца

Следует не путать украинский День отца с праздником в России, который у них отмечается в третье воскресенье октября. Этот день не имеет никакого отношения к украинским традициям и был введен в стране-агрессорше диктатором Путиным только в 2021 году.

Напомним, что до начала лета украинцы отметят еще много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.