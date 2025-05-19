"Всего лишь" за минималку. В Украине продают идеальную собаку для квартиры

Щенок имеет ветеринарный паспорт

В Украине продолжают набирать популярность маленькие породы собак, которых легко держать в квартирах. К примеру, чихуахуа можно купить по цене минимальной зарплаты.

Об этом свидетельствует объявление на портале по продаже животных. Отметим, что в 2025 году размер минимальной зарплаты составляет 8000 грн.

"Ищем любящую семью для игривой, сообразительной девочки белого цвета. Станет вашим лучшим другом", — говорится в объявлении.

Купить чихуахуа

Продают белую чихуахуа

Отмечается, что животное продают за 8 тысяч грн. Собака приучена к пеленке, имеет ветеринарный паспорт и обработана от паразитов. Однако в объявлении не указано наличие вакцинации. Щенок ест самостоятельно, однако питается ли кормом или натуральными продуктами также не указано.

Добавим, что чихуахуа считается самой маленькой породой собак, ведь вес взрослых особей достигает максимум 3 кг. Но есть животные, которые весят по 1 кг. Есть два типа собак этой породы гладкошерстные и длинношерстные. За 8 тысяч в объявлении продают гладкошерстную белую девочку.

Чихуахуа имеют довольно хрупкое телосложение, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Также эта порода подвержена заболеваниям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Благодаря своему малому весу эту собаку легко содержать в квартире, ведь она не нуждается в долгих прогулках и тренировках, как большие породы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с обязательной регистрацией собак и почему ее критикуют.