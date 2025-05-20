Метро в Харькове строили в экстремальных условиях: что творилось под землей

Метрополитен – одно из основных средств передвижения для многих харьковчан

Во второй половине XX века Харьков стремительно рос — разрастались новые районы, расширялись границы города, а количество жителей превысило миллион. Такой темп развития сделал вопрос транспорта особенно острым. Обычный наземный транспорт — даже с десятками маршрутов — больше не справлялся. Строительство метро стало не роскошью, а необходимостью. Однако реализация этого масштабного проекта требовала не только технических усилий, но и политического разрешения — ведь в то время подземку разрешали иметь только столицам союзных республик.

Первые предложения о метро прозвучали в 1962 году на заседании Верховного Совета СССР. После длительных согласований и благодаря настойчивости первого секретаря Харьковского обкома КПУ Григория Ващенко в декабре 1965 года Харьков получил разрешение на строительство. После геологических исследований и разработки проектов 15 июля 1968 года на улице Славянской возле Южного вокзала заложили первый символический ствол будущего метро.

Прокладывать линии пришлось в сверхсложных условиях: тоннели шли под реками Лопань и Харьков, густонаселенными кварталами, магистралями с интенсивным движением и в обводненных плывунах. Из-за опасности проседания грунтов маршрут первой линии продлили до улицы Свердлова (ныне — Полтавский Шлях).

При всех сложностях строительство продвигалось быстро благодаря советскому феномену "соцсоревнования": строители ежегодно досрочно выполняли годовые планы.

В 1969 году начали применять изготовленный в Харькове проходческий щит — передовую технику того времени, которая значительно ускорила прокладку тоннелей. Одним из самых сложных участков стала зона Подольского моста, где в 1970 году впервые в истории харьковского метро произошла сбойка встречных тоннелей — чрезвычайно точная операция, осложненная резкими перепадами высот.

Ствол шахты для строительства станции "Майдан Конституции" (ранее "Советская")

Первая очередь метро включала 8 станций: "Холодная гора", "Южный вокзал", "Центральный рынок", "Советская" ("Площадь Конституции"), "Проспект Гагарина", "Спортивная", "Завод имени Малышева" и "Московский проспект" ("Турбоатом"). 30 июля 1975 года состоялся первый пробный проезд, а 23 августа того же года метро официально открыли для горожан.