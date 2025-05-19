В Днепре строили первые "небоскребы" СССР: как выглядят легендарные "Свечки" и почему нет квартир на 13 этаже
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
45 лет назад они считались самыми высокими в Советском Союзе
Сегодня многоэтажные дома никого не удивляют — за последние годы они стали настолько привычной частью городского пейзажа, что уже не вызывают интереса. Но так было не всегда. К примеру, поражал "Екатеринославский небоскреб" в Днепре. Также 45 лет назад на жилмассиве Победа были возведены две высотки, которые долгие годы оставались самыми высокими зданиями в городе и сейчас так же вызывают восхищение.
Вероятно, единственным объектом, который можно увидеть практически из любой точки жилого массива, являются знаменитые "Свечки", или как их еще называют "Пальцы", — первые небоскребы Днепра, которые считались самыми высокими домами в СССР.
"Свечки" на проспекте Героев
В 1975 году начали забивать первые сваи под строительство будущих небоскребов. Архитектурный проект был создан коллективом института "Днепргражданпроект" под руководством Павла Ниринберга.
При возведении "свечок" использовали инновационную технологию скользящей опалубки с применением монолитного керамзитобетона. Первую башню завершили в 1979 году, вторую — в 1984-м (она на два этажа выше). Окончательные работы по комплексу завершились к 1986 году.
Мало кто знает, что изначально планировалось построить три высотки — это хорошо заметно на старом макете жилого района. Фундамент под третью башню заложили, но завершить проект так и не удалось. Сейчас на этом месте возводится современный жилой комплекс.
"Наш дом монолитный железобетонный, была сделана арматура и стены заливали бетоном, к тому же он на подушках стоит. Если ракета попадет, то он не развалится", — рассказала председатель ОСМД Оксана Дворниченко "Наше міст. Дніпро".
Самые первые квартиры давали работникам завода. Сейчас это пожилые люди.
Интересно, что во второй "свечке" отсутствуют квартиры на 13-м этаже — он используется как технический. "Там у нас разводка на первую и вторую зону. У нас дом разделен на две зоны — с 1-го по 12-й — городское давление для воды и отопления, а для квартир на 14-29 этажей — работает дополнительный насос", — поделилась Дворниченко.
Жильцов небоскреба обслуживают два лифта. Всего их четыре, но один давно вышел из строя, а второй предназначен для резервных случаев. Во время обстрелов все лифты выключаются. По словам председателя ОСМБ, на 24 этаж, где живет женщина, она поднимается за 7 минут в спокойном темпе: "Первый раз, конечно, даже давление поднялось, а потом привыкаешь".
В подвальном помещении монолитного здания оборудовали укрытие. Здесь укрываются сотрудники ближайших магазинов и "Макдональдса", который находится совсем поблизости. Сами жители дома во время тревоги выходят в подъезд и укрываются в местах без окон — в помещениях с мусоропроводом или возле лифтов.
Ранее "Телеграф" рассказывал историю Старого моста в Днепре, ставшем важной частью городской истории. Также мы писали, как выглядела первая аптека в Днепре и куда исчез ее владелец.