В Днепре строили первые "небоскребы" СССР: как выглядят легендарные "Свечки" и почему нет квартир на 13 этаже

45 лет назад они считались самыми высокими в Советском Союзе

Сегодня многоэтажные дома никого не удивляют — за последние годы они стали настолько привычной частью городского пейзажа, что уже не вызывают интереса. Но так было не всегда. К примеру, поражал "Екатеринославский небоскреб" в Днепре. Также 45 лет назад на жилмассиве Победа были возведены две высотки, которые долгие годы оставались самыми высокими зданиями в городе и сейчас так же вызывают восхищение.

Вероятно, единственным объектом, который можно увидеть практически из любой точки жилого массива, являются знаменитые "Свечки", или как их еще называют "Пальцы", — первые небоскребы Днепра, которые считались самыми высокими домами в СССР.

"Свечки" на проспекте Героев

В 1975 году начали забивать первые сваи под строительство будущих небоскребов. Архитектурный проект был создан коллективом института "Днепргражданпроект" под руководством Павла Ниринберга.

Архитектор Павел Рафаилович Ниринберг

При возведении "свечок" использовали инновационную технологию скользящей опалубки с применением монолитного керамзитобетона. Первую башню завершили в 1979 году, вторую — в 1984-м (она на два этажа выше). Окончательные работы по комплексу завершились к 1986 году.

Мало кто знает, что изначально планировалось построить три высотки — это хорошо заметно на старом макете жилого района. Фундамент под третью башню заложили, но завершить проект так и не удалось. Сейчас на этом месте возводится современный жилой комплекс.

Старый макет жилмассива с тремя башнями

"Наш дом монолитный железобетонный, была сделана арматура и стены заливали бетоном, к тому же он на подушках стоит. Если ракета попадет, то он не развалится", — рассказала председатель ОСМД Оксана Дворниченко "Наше міст. Дніпро".

Самые первые квартиры давали работникам завода. Сейчас это пожилые люди.

Как сейчас выглядят "небоскребы" Днепра

Интересно, что во второй "свечке" отсутствуют квартиры на 13-м этаже — он используется как технический. "Там у нас разводка на первую и вторую зону. У нас дом разделен на две зоны — с 1-го по 12-й — городское давление для воды и отопления, а для квартир на 14-29 этажей — работает дополнительный насос", — поделилась Дворниченко.

Во второй "свечке" нет квартир на 13 этаже

Жильцов небоскреба обслуживают два лифта. Всего их четыре, но один давно вышел из строя, а второй предназначен для резервных случаев. Во время обстрелов все лифты выключаются. По словам председателя ОСМБ, на 24 этаж, где живет женщина, она поднимается за 7 минут в спокойном темпе: "Первый раз, конечно, даже давление поднялось, а потом привыкаешь".

Жильцов небоскреба обслуживают два лифта

В подвальном помещении монолитного здания оборудовали укрытие. Здесь укрываются сотрудники ближайших магазинов и "Макдональдса", который находится совсем поблизости. Сами жители дома во время тревоги выходят в подъезд и укрываются в местах без окон — в помещениях с мусоропроводом или возле лифтов.

Возле домов есть "Макдональдс"

Вид на небоскреб с неба

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